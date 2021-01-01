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الطقس: انخفاض طفيف في درجات الحرارة

السبت 14 أغسطس 2021 07:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: انخفاض طفيف في درجات الحرارة



رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يستمر الجو حارًا إلى شديد الحرارة اليوم السبت، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم غد الأحد، يستمر الجو حاراً إلى شديد الحرارة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وبعد غد الاثنين، يستمر الجو حارًا إلى شديد الحرارة ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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