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فلسطين النيابية: الجيش العربي خاض المعارك في فلسطين باستبسال وقدم تضحيات

الجمعة 13 أغسطس 2021 10:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
فلسطين النيابية: الجيش العربي خاض المعارك في فلسطين باستبسال وقدم تضحيات



عمان /سما/

استذكرت لجنة فلسطين النيابية في البرلمان الاردني في بيان صحفي، أصدرته اليوم الجمعة، البطولات والتضحيات الجسام التي قدمها الجيش العربي الاردني في الدفاع عن فلسطين والحفاظ على عروبة القدس.

وقالت، إن بواسل الجيش العربي سطروا التضحيات، وقاموا بالتصدي، بكل شجاعة وبسالة، لآلة جيش الاحتلال الإسرائيلي في مختلف المعارك، حيث امتزج دم الجندي الأردني المقاتل من الجيش العربي مع المقدسيين حتى أرتوت أرض القدس.

وقال رئيس اللجنة النائب محمد الظهراوي، إن الشهيد الأردني الذي عثر على رفاته أخيرا في منطقة تل الذخيرة بالقدس، شهيد الأردن وفلسطين، شهيد القدس وحي الشيخ جراح امتزجت دماؤه الزكية بتراب فلسطين، في مشهد يمثل وحدة الدم الفلسطيني والأردني على أرض القدس ويؤشر على دلالات كبيرة وهي مكانة فلسطين في عيون الأردن.

وبين الظهراوي، أن القدس هي بوصلة الحرب والسلام وقدم الأردن تضحيات لصمود القدس والدفاع عن المقدسات الاسلامية والمسيحية.

وتابع الظهراوي، أن أفراد وشهداء الجيش العربي كانوا يدافعون عن عقيدة ودين وخاضوا المعارك في القدس باستبسال، مؤكداً أن التضحيات والشهداء في معارك الجيش العربي في الدفاع عن فلسطين والقدس تدل على قوة العقيدة والعروبة.

واختتمت اللجنة بيانها بالقول "سيبقى الجيش العربي برسالته الخالدة حامي الحمى وصانع الإنجازات أينما حل وارتحل في ظل صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني".

#لجنة فلسطين النيابية #البرلمان الاردني

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