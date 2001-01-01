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الناتو: لا اعتراف بطالبان إذا استولت على أفغانستان بالقوة

الجمعة 13 أغسطس 2021 09:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
الناتو: لا اعتراف بطالبان إذا استولت على أفغانستان بالقوة



بروكسل /سما/ الاناضول

 قال أمين عام حلف شمال الأطلسي “الناتو”، ينس ستولتنبرغ، إنه لن يتم الاعتراف بحركة “طالبان” من قبل المجتمع الدولي إذا استولت على أفغانستان بالقوة.

وفي بيان صادر عنه الجمعة، أوضح ستولتنبرغ، أن الدول الأعضاء في حلف “الناتو” التقوا اليوم لتقييم التطورات في أفغانستان.

وأضاف: “هدفنا هو دعم الحكومة الأفغانية وقوات الأمن قدر الإمكان، سلامة أفرادنا أمر بالغ الأهمية، سيستمر وجودنا الدبلوماسي في (العاصمة) كابول”.

وأعرب ستولتنبرغ عن قلقه العميق إزاء المستويات المرتفعة للعنف الناجم عن هجمات “طالبان”، فضلا عن مختلف انتهاكات حقوق الإنسان.

وتابع: “يجب على طالبان أن تدرك أنه لن يتم الاعتراف بها من قبل المجتمع الدولي إذا استولت على البلاد بالقوة، مصممون على دعم حل سياسي”.

ومنذ مايو/ أيار الماضي، تصاعد العنف في أفغانستان، مع اتساع رقعة نفوذ “طالبان”، تزامنا مع بدء المرحلة الأخيرة من انسحاب القوات الأمريكية المقرر اكتماله بحلول 31 أغسطس/ آب الجاري.

وتعاني أفغانستان حربا منذ عام 2001، حين أطاح تحالف عسكري دولي تقوده واشنطن بحكم طالبان، لارتباطها آنذاك بتنظيم “القاعدة” الذي تبنى هجمات 11 سبتمبر/ أيلول من العام نفسه في الولايات المتحدة.

يشار أن “طالبان” سيطرت على مراكز 18 ولاية أفغانية، خلال الأيام الثمانية الأخيرة.

#حلف شمال الأطلسي #حلف الناتو #طالبان #افغانستان

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