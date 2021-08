قالت قاعدة عسكرية في واشنطن إنها في حالة إغلاق اليوم الجمعة بسبب احتمال وجود شخص مسلح بالقاعدة وصفته بأنه شخص أسود متوسط البنية يحمل حقيبة من نوع غوتشي.

وقالت القاعدة في صفحتها على فيسبوك “هناك احتمال لوجود شخص مسلح في قاعدة أناكوستيا-بولينغ المشترك” وحثت أي شخص يراه على الهرب أو الاختباء.

BREAKING: Joint Base Anacostia-Bolling in DC is currently on lockdown pic.twitter.com/hFIpfqxvqc