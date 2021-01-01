إصابة 39 مواطناً خلال مواجهات اندلعت مع الاحتلال جنوب نابلس

نابلس /سما/

أصيب 39 مواطناً بجروح مختلفة، اليوم الجمعة، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الإحتلال الإسرائيلي عقب صلاة الجمعة على جبل صبيح في بيتا جنوب نابلس .



وقال مسؤول الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر الفلسطيني أحمد جبريل في تصريحٍ صحفي: "إنّ 39 اصابة وقعت في صفوف المواطنين التى اندلعت على جبل صبيح في بيتا حيث أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز المسيل والقنابل الصوتية باتجاه المواطنين إضافة إلى الرصاص المطاطي تجاه المواطنين".



واضاف جبريل: "أنّ خمسة شبان أصيبوا بجروح بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط إضافة إلى إصابة 24 آخرين بحالات الاختناق جراء الغاز المسيل".

وتابع: "إنّ تسعة شبان أصيبوا بكسور نتجية سقوط إضافة إلى إصابة شاب بقنبلة غاز بالرأس إصابة مباشرة وصفت إصابته بالمستقره"، مُشيراً إلى أنّ خمسة مواطنين أصيبوا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بيت دجن شرق نابلس .