  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

إصابة 39 مواطناً خلال مواجهات اندلعت مع الاحتلال جنوب نابلس

الجمعة 13 أغسطس 2021 08:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة 39 مواطناً خلال مواجهات اندلعت مع الاحتلال جنوب نابلس



نابلس /سما/

أصيب 39 مواطناً بجروح مختلفة، اليوم الجمعة، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الإحتلال الإسرائيلي عقب صلاة الجمعة على جبل صبيح في بيتا جنوب نابلس .

وقال مسؤول الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر الفلسطيني أحمد جبريل في تصريحٍ صحفي: "إنّ 39 اصابة وقعت في صفوف المواطنين التى اندلعت على جبل صبيح في بيتا حيث أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز المسيل والقنابل الصوتية باتجاه المواطنين إضافة إلى الرصاص المطاطي تجاه المواطنين".


واضاف جبريل: "أنّ خمسة شبان أصيبوا بجروح بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط إضافة إلى إصابة 24 آخرين بحالات الاختناق جراء الغاز المسيل".

وتابع: "إنّ تسعة شبان  أصيبوا بكسور نتجية سقوط إضافة إلى إصابة شاب بقنبلة غاز بالرأس إصابة مباشرة وصفت إصابته بالمستقره"، مُشيراً إلى أنّ خمسة مواطنين أصيبوا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بيت دجن شرق نابلس .

#مواجهات #بلدة بيتا #نابلس #جبل صبيح

الأكثر قراءة اليوم

الأحمد يتحدث عن المنحة القطرية و التعديل الوزاري ودحلان: لا إعمار في غزة بدون تحقيق الوحدة..

عالم آثار إسرائيلي يتحدث عن رفات الجندي الأردني ولحظاته الأخيرة

الكشف عن موعد صرف رواتب المتقاعدين العسكريين

اسعار العملات مقابل الشيكل

لبيد من المغرب: نبني محورًا ضد إيران.. ويبرّر تكثيف المستوطنات

القائمة المحدثة لأسعار الخضروات والدجاج في أسواق غزة

صحيفة عبرية: الصواريخ أولاً… معادلة “حزب الله” الجديدة بعد حرب إسرائيل الأخيرة على غزة

الأخبار الرئيسية

الامارات

الخطة الإسرائيلية: "صفقة القرن" ثم التطبيع ولاحقًا ضم الضفة الغربية

طالع: اسرائيل تعلن حزمة تسهيلات جديدة لقطاع غزة..

حزب الله

صحيفة عبرية: الصواريخ أولاً… معادلة “حزب الله” الجديدة بعد حرب إسرائيل الأخيرة على غزة

الشرطة بغزة تفتح تحقيقاً بشأن فيديو يظهر سيدة داخل أحد المنتجعات بشكل فاضح

وفاة و423 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و127 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية