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سلطة النقد تصدر بيانًا حول أمور أساسية على الكفيل العلم بها

الجمعة 13 أغسطس 2021 08:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
سلطة النقد تصدر بيانًا حول أمور أساسية على الكفيل العلم بها



رام الله /سما/

أصدرت سلطة النقد الفلسطينية، اليوم الجمعة، بيانًا حول أمور أساسية يجب على الكفيل العلم بها، قبل كفالته لأحد المقترضين من البنوك.

وأكدت على التوقيع على عقد القرض ككفيل يلزمه بكامل الالتزامات المترتبة على المقترض الأصلي، منوهة إلى أن الكفالة تبقى قائمة حتى سداد كامل قيمة القرض.

وأشارت إلى أن الكفالة تتطلب من الكفيل معرفة شروط القرض، قيمة القسط، فترة القرض التي هي فترة الكفالة، وقيمة الالتزام المباشرة وغير المباشرة.

ونوهت إلى أن عدم قدرة المقترض على سداد القرض يؤثر سلبًا على تصنيف الكفيل الائتماني ويحد من قدرته على الاقتراض لحين سداد قيمة أقساط القرض.

وأفادت بأنه في حال عدم قدرة المقترض على السداد يكون من حق البنك خصم قيمة القسط غير المسددة من راتب الكفيل أو مستحقاته.

وأوضحت أن قيمة مستحقات نهاية الخدمة في حالة الموظف قد يتم حجزها من قبل البنك في حال تعثر المقترض.

#سلطة النقد
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