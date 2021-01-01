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سدر يبحث مع وزير الاتصالات الايفواري التعاون المشترك

الجمعة 13 أغسطس 2021 07:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
سدر يبحث مع وزير الاتصالات الايفواري التعاون المشترك



رام الله /سما/

بحث وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إسحق سدر، مع وزير الاتصالات وتقنية المعلومات والابتكار الايفواري روجر فيليكس أدوم، التعاون في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد.

ودعا سدر خلال اللقاء الذي عقد على هامش أعمال المؤتمر الـ27 للاتحاد البريدي العالمي، بمدينة ابديجان في ساحل العاج (كوت ديفوار)، الجانب الايفواري لإغلاق الإرساليات البريدية كافة الى فلسطين بشكل مباشر.

وأكد أهمية تنفيذ القرارات والمنشورات الصادرة عن الاتحاد البريدي العالمي الخاصة بدولة فلسطين، لا سيما ما يتعلق منها بالترميز البريدي.

وقدم سدر مقترح مذكرة تفاهم بين الطرفين وجرى تسليمها للوزير الايفواري، كما تم التأكيد على التعاون المشترك فيما يتعلق بالاتصالات والبريد، وتعزيز التواصل بين البلدين وتطوير العلاقات بينهما، والاستمرار في البرامج المشتركة والتدريب من خلال الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي “بيكا”.

ودعا سدر، الوزير الايفواري، ومدير عام البريد، لزيارة دولة فلسطين، والاطلاع على التجارب الناجحة في قطاعي الاتصالات والبريد، مثمنا مواقف ساحل العاج الداعمة لدولة فلسطين خاصة في الاتحاد البريدي العالمي.

#وزارة الاتصالات #اسحق سدر

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