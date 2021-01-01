الخارجية: جهودنا الدولية متواصلة لإزالة بؤرة "ابيتار" الاستيطانية

رام الله /سما/

شارك وفد من وزارة الخارجية والمغتربين اليوم بالفعاليات الشعبية السلمية المتواصلة الرافضة لإقامة بؤرة ابيتار الاستيطانية العشوائية على جبل صبيح في بلدة بيتا، والتي تطالب بإزالة البؤرة فورا.

والتقى الوفد المشارك بنائب رئيس المجلس البلدي موسى حمايل وشخصيات وفعاليات بيتا، وأشاد الوفد بصمود البطولي الذي يسطره اهلنا في بيتا، واطلع الوفد على تفاصيل الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية بحق أبناء شعبنا في بيتا والقرى المجاورة، استعرض الوفد الحراك الدبلوماسي الفلسطيني لحشد ادانه دولية والضغط الدولي على سلطات الاحتلال لإخلاء البؤرة الاستيطانية في جبل صبيح، مؤكداً على استمرار الجهد الدبلوماسي الفلسطيني للضغط على المجتمع الدولي لوقف انتهاكات الاحتلال بحق شعبنا وأرضه وممتلكاته عامة وضد اهلنا في بيتا خاصه. في حين شرحت فعاليات بيتا للوفد احتياجات اهلنا الصامدين في بيتا لتعزيز مقاومتهم على المستويات كافة، ودعت إلى ضرورة تكثيف الجهود على المستويين الشعبي والرسمي وضمان حضور قضية بيتا في المحافل الدولية.

بدوره أكد السفير د احمد الديك المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين على أن قضية بيتا تحظى بالأولوية وتتصدر اهتمامات الوزارة والعمل الدبلوماسي الفلسطيني على المستويات كافة، وان معالي وزير الخارجية والمغتربين د رياض المالكي يتابع شخصيا كافة التطورات والمستجدات التي تتعلق بصمود ومقاومة اهلنا في بيتا الباسلة، كما أكد السفير د. الديك على أن الوزارة بكافة قطاعاتها ودوائرها وسفارات دولة فلسطين تتابع هذه القضية باهتمام كبير، واننا سنواصل تنسيق جهودنا وحراكنا ومتابعاتنا مع فعاليات بيتا الصامدة.

ومثل وفد وزارة الخارجية والمغتربين طارق عيده رئيس وحدة الإعلام وأمجد سالم مدير العلاقات الإعلامية.