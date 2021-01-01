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اللجنة الرئاسية لشؤون الكنائس تدين استهداف الاحتلال للحرم الابراهيمي بالخليل

الجمعة 13 أغسطس 2021 07:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
اللجنة الرئاسية لشؤون الكنائس تدين استهداف الاحتلال للحرم الابراهيمي بالخليل



القدس المحتلة /سما/

 أدانت اللجنة الرئاسية لشؤون الكنائس في دولة فلسطين واستنكرت بشدة ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيليّ من انتهاكات وجرائم وأعمال تهويدية متكررة ضد الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل وتشويه طابعها الإسلامي والحضاري بتركيب مصعد كهربائي للمستوطنين في إطار خطتها المعلنة للسيطرة عليه وتكريس استيطانها في مدينة الخليل.

وأكدت اللجنة في تصريح أصدره رئيسها مدير عام الصندوق القومي الفلسطيني د. رمزي خوري ان استهداف الحرم الابراهيمي الشريف اعتداء على حق المسلمين الخالص فيه، ولا يحق لسلطات الاحتلال اجراء أي تغيير فيه بموجب الاتفاقيات والقانون الدولي باعتباره مدرجا من قبل منظمة اليونسكو على لائحة التّراث العالميّ كملكية فلسطينية تراثية مهددة بالخطر.

وقالت اللجنة، ان استهداف الحرم الابراهيمي الشريف وقمع والاعتداء على المصلين فيه، يعتبر استهدافا للمقدسات المسيحية والإسلامية في فلسطين وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك الذي يتعرض يوميا لانتهاكات إسرائيلية بهدف تنفيذ مشروع تقسيمه زمانيا ومكانيا، داعية الى سرعة التدخل الدولي لوقف مشاريع الاحتلال واعتداءاتها على الأماكن الدينية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

#اللجنة الرئاسية لشؤون الكنائس #الانتهاكات الإسرائيلية #الحرم الابراهيمي

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