إصابة العشرات بالاختناق خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم

قلقيلية /سما/

أصيب عشرات المواطنين بالاختناق الشديد بعد قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الاسبوعية المناهضة للاستيطان والتي انطلقت تنديدا بقرارات حكومة الاحتلال بناء الآلاف من الوحدات الاستعمارية الجديدة على أراضي الضفة الغربية.

وأفاد الناطق الإعلامي في إقليم قلقيلية مراد شتيوي ان جيش الاحتلال اعتدى على المشاركين في المسيرة باستخدام قنابل الغاز والأعيرة المعدنية مما أدى لوقوع عشرات الإصابات بالاختناق عولجت جميعها ميدانيا في مركز إسعاف القرية.

وأشار شتيوي لاندلاع مواجهات عنيفة مع جنود الاحتلال تصدى لهم الشبان خلالها بالحجارة وإحراق عشرات الإطارات المطاطية، مؤكدا اقتحام جنود الاحتلال لمنازل المواطنين بهدف استخدامها لنصب كمائن فيها لاعتقال الشبان إلا انها فشلت في تسجيل أية اعتقالات.

وفي ذات السياق رفع مشاركون في المسيرة علم الجزائر وعبروا عن تضامنهم مع الشعب الجزائري الذي تتعرض اراضيه لحرائق أدت لاستشهاد عشرات من العسكريين الجزائريين أثناء عملهم في إخماد هذه الحرائق.