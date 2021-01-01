الولايات المتحدة توافق على جرعة تعزيزية ثالثة من لقاح كورونا

واشنطن /سما/

أعلنت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية على الموافقة بمنح الأمريكيين الذين يعانون من ضعف بجهاز المناعة جرعة ثالثة تعزيزية من لقاحات كورونا خلال الفترة المقبلة.

وأضافت الهيئة الأمريكية بأنه حتى بعد التطعيم الكامل، فإن الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة لديهم مستويات منخفضة من الأجسام المضادة أو لا يمكن اكتشافها وبالتالي يجب عليهم الحصول على هذه الجرعة التعزيزية الثالثة.

يذكر أن موديرنا شركة موديرنا أكدت سابقا بأنه من الضروري الحصول على جرعة ثالثة تعزيزية قبل فصل الشتاء، وأنه من المتوقع أن ينخفض معيار تحييد اللقاح ويؤثر في النهاية على فعاليته، بالإضافة إلى أنه من المرجح أن يساهم متحور دلتا ، والتأثيرات الموسمية في زيادة العدوى بالأفراد الذين تم تطعيمهم.