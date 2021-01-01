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ألمانيا تصنف أمريكا وتركيا وإسرائيل مناطق ذات مخاطر كورونا عالية

الجمعة 13 أغسطس 2021 06:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
ألمانيا تصنف أمريكا وتركيا وإسرائيل مناطق ذات مخاطر كورونا عالية



برلين /سما/

ذكرت مجموعة فونكه الإعلامية يوم الجمعة نقلا عن مصادر حكومية أن الحكومة الألمانية صنفت الولايات المتحدة وتركيا وإسرائيل بلدانا عالية الخطورة فيما يتعلق بجائحة كوفيد-19 واشترطت الخضوع لحجر صحي مدته خمسة أيام بحد أدنى على الوافدين الذين لم يتلقوا اللقاح.

وأضافت أن التحذير يشمل أيضا جمهورية الجبل الأسود وفيتنام، بينما تم خفض مستوى الخطورة بالنسبة للبرتغال ولم تعد منطقة عالية المخاطر باستثناء لشبونة ومنطقة الغرب.

وقالت المجموعة نقلا عن مصادر حكومية إن القرار سيبدأ تطبيقه بدءا من يوم الأحد باستثناء تركيا التي يبدأ سريان القرار بالنسبة لها مساء الثلاثاء نظرا لضخامة عدد الألمان ذوي الأصول التركية.

وسيكون على الوافدين من البلدان عالية الخطورة الخضوع لحجر صحي لمدة عشرة أيام ما لم يقدموا ما يثبت تلقيهم اللقاح أو تعافيهم من كوفيد-19. ومن الممكن إنهاء الحجر الصحي الذاتي بعد خمسة أيام على أقرب تقدير إذا جاءت نتيجة الفحص سلبية."رويترز"

#الحكومة المانية #المانيا #اسرائيل #فيروس كورونا

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