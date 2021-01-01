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طالع: اسرائيل تعلن حزمة تسهيلات جديدة لقطاع غزة..

الجمعة 13 أغسطس 2021 06:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
طالع: اسرائيل تعلن حزمة تسهيلات جديدة لقطاع غزة..



القدس المحتلة /سما/

أعلنت السلطات الاسرائيلية، مساء اليوم الجمعة، عن حزمة تسهيلات جديدة سكان قطاع غزة، عقب تشديد حصارها بعد العدوان الأخير قبل نحو شهرين.

وقال منسق أعمال الحكومة الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية اللواء غسان عليان، إنه وعلى خلفية الاستقرار الأمني الموجود خلال الفترة الأخيرة في قطاع غزة قمنا بالمصادقة على عدة خطوات مدنية تلبيةً لاحتياجات أهالي القطاع..

وأوضح المنسق الاسرائيلي أنه تم الموافقة على دخول 1,000 عامل و 350 تصريح BMG من غزة إلى إسرائيل وسيتم إصدار التصاريح لمن تعافى أو تلقى التطعيم ضد الكورونا فقط

وأشار الى أنه تم تجديد تصدير كافة أنواع البضائع والمنتجات من القطاع مثل ما كان عليه قبل العملية العسكرية الاخيرة على غزة

كما قررت السلطات الاسرائيلية توسيع الاستيراد إلى القطاع مما يشمل المعدات لمجالي المواصلات والاتصالات وكما سيتم إدخال البضائع والمعدات لصالح المشاريع الإنسانية في القطاع

#اسرائيل #قطاع غزة #معابر غزة #المنسق الاسرائيلي

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