ماكرون يقاطع مؤتمر ديربان تعبيرًا لرفض بلاده النهج المعادي للسامية

باريس /سما/

كشف مكتب الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون اليوم الجمعة أن الرئيس لن يشارك في مؤتمر الأمم المتحدة هذا العام رغبة منه بالتصدي للعنصرية الآخذة بالتفشي خصوصًا على خلفية معادة السامية، بحسب ما جاء في وكالة رويترز.

وجاء في البيان الصادر عن القصر الجمهوري الإليزيه أن الرئيس "يساوره القلق إزاء تاريخ التصريحات المعادية للسامية التي تم الإدلاء بها في مؤتمر الأمم المتحدة حول العنصرية، المعروف باسم "مؤتمر ديربان" وعليه قرر رئيس الجمهورية عدم مشاركة فرنسا في مؤتمر المتابعة المنعقد هذه السنة".

وسبقت كندا فرنسا إلى اتخاذ القرار بالمقاطعة لنفس الأسباب، حيث أوضحت قناة CBC الكندية أن قرار مقاطعة المؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية المعروف أيضًا باسم ديربان 1 يأتي تعبيرًا عن الاستياء، بسبب تحول المؤتمر الى "مصدر للرسائل المعادية للسامية ولإسرائيل كذلك".

حيث قالت الحكومة الفيدرالية في كندا إنها ستقاطع فعاليات الذكرى العشرين لمؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة العنصرية في جنوب إفريقيا، بسبب مخاوف بشأن تصريحات معادية لإسرائيل.