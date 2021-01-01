تلفزيون اسرائيلي:"إسرائيل والإمارات تشتركان في عدد من المصالح تتجاوز التهديد الإيراني"

القدس المحتلة /سما/

قال رئيس البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية في الإمارات، إيتان نائيه لـ i24NEWS في مقابلة حصرية، إن "إسرائيل والإمارات تشتركان في عدد من المصالح المشتركة التي تتجاوز مجرد التهديد من إيران"مشيرا إلى أن"أسلوك إيران، لا سيما نشاطها البحري الأخير في خليج عمان، يثير مخاوف البلدين".

وأكد غيتان أنه من "الخطأ الاعتقاد بأن إسرائيل والإمارات شرعتا في اتفاقات إبراهيم بسبب إيران"وتابع"لدينا الكثير من المصالح المشتركة، وقد وقعنا هذه الاتفاقيات بسبب مصالح بلدينا"، مضيفًا: "ليست إيران فقط، بالمناسبة، الإسلام الراديكالي هو قضية أخرى ذات اهتمام مشترك".

عند سؤاله عما إذا كانت العلاقة بين الدولتين قد تأثرت بأعمال التصعيد في مايو/أيار المنصرم بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، رد السفير بالنفي مشيرا إلى أن"مع عملية السلام في الشرق الأوسط بين إسرائيل والفلسطينيين لم تخف الإمارات رغبتها في رؤية السلام ... ولكن أيضًا في نفس الوقت للشروع في طريق مختلف لتحقيق هذا الهدف وذلك من خلال بناء نموذج للتعايش السلمي بين إسرائيل والإمارات".

ولفت إلى أن "جزء من ذلك من خلال مشاركة التجارة والتكنولوجيا في أحداث مثل معرض دبي إكسبو، المقرر افتتاحه بدءًا من أكتوبر/تشرين الأول من العام الجاري وسيستمر لعدة اشهر"، وأكد السفير الإسرائيلي على أن "الكثير من جهود السفارة الإسرائيلية ستتجه نحو هذا الحدث القادم".