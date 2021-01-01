مجدلاني يُعقب على إدانة المنظمات الأمريكية لاتفاق مستشفى مدينة تامبا وشركات "إسرائيلية"

رام الله /سما/

عقب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني، اليوم الجمعة، على إدانة 17 منظمة أمريكية لاتفاق الشراكة بين مستشفى مدينة تامبا في ولاية فلوريدا وشركات "إسرائيلية".

وأكّد مجدلاني في بيانٍ صحفي، على أنّ إدانة المنظمات الأمريكية للاتفاق هي خطوة شجاعة تؤكّد صحوة الرأي العام العالمي تجاه جرائم الاحتلال "الإسرائيلي"، مُضيفًا: "نثمن هذه الخطوة والتي تبعها توقيع عريضة بإدانة هذا الاتفاق، فإنّ ذلك دعمًا لقضية شعبنا وتوافقا مع القرارات الدوليّة والقوانين الإنسانية".

وأوضح أنّ الاحتلال تعمد قصف وتدمير المراكز الصحية واستهداف الطواقم الطبية، في العدوان الأخير على قطاع غزّة، مُشيرًا إلى أنّ تقديم الدعم والشراكة مع شركات الاحتلال "الإسرائيلية" يعطيها الشرعية لمواصلة ارتكاب الاحتلال لجرائمه ضد المدنيين الأبرياء.

وطالب كافة الشركات العاملة في الرعاية الصحية بضرورة اتخاذ خطوات مماثلة بوقف التعاون مع شركات الاحتلال ، والضغط على حكومات بلادها لوقف المساعدات للاحتلال.