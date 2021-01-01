مساجد فلسطين تقيم صلاة الجنازة على أرواح ضحايا الحرائق في الجزائر

رام الله /سما/

أقامت مساجد دولة فلسطين اليوم الجمعة صلاة الغائب على أرواح ضحايا الحرائق في جمهورية الجزائر الشقيقة التي تعاني من موجة حرائق مشتعلة راح ضحيتها العشرات من أبناء الشعب الجزائري .

وقال الدكتور محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيس للشؤون الدينية في خطبة الجمعة بمدينة رام الله وبثها تلفزيون فلسطين على الهواء مباشرة " ان الشعب الفلسطيني يتضرع الى الله سبحانه وتعالى ان يحمي الجزائر وشعبها ويبعد عنها كل سوء، مضيفا ان الجزائر حكومة وشعبا كانت على الدوام الحضن الدافيء والملاذ الآمن لأبناء شعبنا الفلسطيني في كافة مراحل نضال شعبنا الفلسطيني على مر التاريخ .

وأكد قاضي القضاة اننا لا يمكن ان ننكر وقوف الجزائر الرسمية والشعبية مع قضيتنا الفلسطينية والشعار الجزائري التاريخي " نحن مع فلسطين ظالمة أو مظلومة " .

ودعا خطيب الجمعة الله سبحانه وتعالى ان تتمكن الجزائر من تجاوز هذه المحنة وان تنعم بالخير والأمان وكافة بلاد المسلمين .