  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مساجد فلسطين تقيم صلاة الجنازة على أرواح ضحايا الحرائق في الجزائر

الجمعة 13 أغسطس 2021 04:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
مساجد فلسطين تقيم صلاة الجنازة على أرواح ضحايا الحرائق في الجزائر



رام الله /سما/

أقامت مساجد دولة فلسطين اليوم الجمعة صلاة الغائب على أرواح ضحايا الحرائق في جمهورية الجزائر الشقيقة التي تعاني من موجة حرائق مشتعلة راح ضحيتها العشرات من أبناء الشعب الجزائري .

وقال الدكتور محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيس للشؤون الدينية  في خطبة الجمعة بمدينة رام الله  وبثها تلفزيون فلسطين على الهواء مباشرة " ان الشعب الفلسطيني يتضرع الى الله سبحانه وتعالى ان يحمي الجزائر وشعبها ويبعد عنها كل سوء، مضيفا ان الجزائر حكومة وشعبا كانت على الدوام الحضن الدافيء والملاذ الآمن لأبناء شعبنا الفلسطيني في كافة مراحل نضال شعبنا الفلسطيني على مر التاريخ .

وأكد قاضي القضاة اننا لا يمكن ان ننكر وقوف الجزائر الرسمية والشعبية مع قضيتنا الفلسطينية والشعار الجزائري التاريخي " نحن مع فلسطين ظالمة أو مظلومة " .

ودعا خطيب الجمعة الله سبحانه وتعالى ان تتمكن الجزائر من تجاوز هذه المحنة وان تنعم بالخير والأمان وكافة بلاد المسلمين .

#مساجد دولة فلسطين #صلاة الغائب #جمهورية الجزائر

الأكثر قراءة اليوم

كيف تستعدّ "إسرائيل" للحرب الثالثة؟

هناك أمور جعلت زيارته مميزة.. هآرتس: رئيس الـ “سي.آي.إيه” يذكر إسرائيل بـ”حدود المناورة”!

عالم آثار إسرائيلي يتحدث عن رفات الجندي الأردني ولحظاته الأخيرة

اشتيه يوضح موقف القيادة الفلسطينية من قرارات الرئيس التونسي الاخيرة

صحيفة عبرية: هذا ما يواجهه العمال الفلسطينيون في مكاتب التشغيل الإسرائيلية داخل القدس

اسعار العملات مقابل الشيكل

لبيد من المغرب: نبني محورًا ضد إيران.. ويبرّر تكثيف المستوطنات

الأخبار الرئيسية

الشرطة بغزة تفتح تحقيقاً بشأن فيديو يظهر سيدة داخل أحد المنتجعات بشكل فاضح

وفاة و423 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و127 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة

مصدر : جهود تبذل لتوحيد المجموعات العسكرية والفصائل الصغيرة بغزة

الصحة : حالة وفاة و270 إصابة جديدة بكورونا في غزة

حدود

مصادر تكشف : فصائل المقاومة تحضر لـ"يوم غضب" شرق القطاع في هذا اليوم ..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية