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الاحتلال يمنع الاهالي من الوصول لام الشقحان جنوب الخليل

الجمعة 13 أغسطس 2021 04:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يمنع الاهالي من الوصول لام الشقحان جنوب الخليل



الخليل /سما/

قال فؤاد العمور منسق لجان الحماية والصمود في جبال جنوب الخليل، ان قوات الاحتلال منعت مجموعة من المواطنين، ظهر اليوم الجمعة، من الوصول الى منطقة ام الشقحان في مسافر يطا جنوب الخليل.

واضاف العمور، والذي تم احتجازه مع اربعة مواطنين من قبل جنود الاحتلال واخلي سبيلهم في وقت لاحق:" لقد قامت قوات الاحتلال بقمع الفعالية الاسبوعية، في ام الشقحان، بقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، والتعتداء بالضرب على المشاركين بالفعالية، حيث اصيب الحاج علي جبارين برضوض وكدمات في جسده لعد اعتداء الجنود عليه بالضرب".

واوضح العمور، ان قوات الاحتلال قد اعلنت عن المنطقة بأنها منطقة عسكرية مغلقة، وكان الاهالي والمتضامنين يرغبون بإقامة صلاة الجمعة، في المسجد الذي تم وضع اساساته الاسبوع الماضي، واستكمال بناءه ردا على عمليات مصادرة الاراضي من قبل المستوطنين.

#فؤاد العمور #قوات الاحتلال #منطقة ام الشقحان #مسافر يطا

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