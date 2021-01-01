  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

عشرات الإصابات بالاختناق جراء اعتداء الاحتلال على المصلين في الحرم الإبراهيمي

الجمعة 13 أغسطس 2021 04:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
عشرات الإصابات بالاختناق جراء اعتداء الاحتلال على المصلين في الحرم الإبراهيمي



الخليل /سما/

 أصيب عشرات المصلين بالاختناق، اليوم الجمعة، جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم، في الحرم الإبراهيمي الشريف بالخليل.

وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع صوب المصلين، ما أدى إلى إصابة العشرات منهم بالاختناق، وكثفت من تواجدها العسكري عند بوابات الحرم ومحيطه.

وكان المواطنون قد توافدوا منذ ساعات الصباح إلى الحرم الإبراهيمي وأدوا صلاة الجمعة في أروقته وساحاته الخارجية، تلبية لدعوة وزارة الأوقاف لتعزيز التواجد فيه وحمايته من التهويد، ورفضا لسياسة الاحتلال وإجراءاته، والتي كان آخرها إنشاء "مصعد" كهربائي لتقسيم الحرم وتعزيز الاستيلاء عليه.

وقال مدير الأوقاف في الخليل جمال أبو عرام، في بيان صدر عن الوزارة، إن الاحتلال أغلق عدة مداخل للحرم، وأخرج المصلين من ساحاته، مؤكدا "أن الفعاليات الرافضة لمخططات الاحتلال ستتواصل ولن نسمح بأن يتم المساس بالحرم".

واستنكر مدير الحرم حفظي أبو سنينة، الاعتداء الذي نفذه جيش الاحتلال على المصلين، والاعتداء عليهم أثناء خروجهم من الحرم.

من ناحيتها، دعت مديرية أوقاف الخليل، المواطنين إلى تعزيز تواجدهم في الحرم الإبراهيمي، الذي يسعى الاحتلال لتفريغه من المصلين، لاستكمال المشاريع الاستيطانية والتهويدية بحقه.

#مواجهات #قوات الاحتلال #الحرم الابراهيمي

الأكثر قراءة اليوم

كيف تستعدّ "إسرائيل" للحرب الثالثة؟

هناك أمور جعلت زيارته مميزة.. هآرتس: رئيس الـ “سي.آي.إيه” يذكر إسرائيل بـ”حدود المناورة”!

عالم آثار إسرائيلي يتحدث عن رفات الجندي الأردني ولحظاته الأخيرة

فلسطيني يسيطر على طائرة خاصة بمنظمة استيطانية

اشتيه يوضح موقف القيادة الفلسطينية من قرارات الرئيس التونسي الاخيرة

صحيفة عبرية: هذا ما يواجهه العمال الفلسطينيون في مكاتب التشغيل الإسرائيلية داخل القدس

اسعار العملات مقابل الشيكل

الأخبار الرئيسية

الشرطة بغزة تفتح تحقيقاً بشأن فيديو يظهر سيدة داخل أحد المنتجعات بشكل فاضح

وفاة و423 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و127 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة

مصدر : جهود تبذل لتوحيد المجموعات العسكرية والفصائل الصغيرة بغزة

الصحة : حالة وفاة و270 إصابة جديدة بكورونا في غزة

حدود

مصادر تكشف : فصائل المقاومة تحضر لـ"يوم غضب" شرق القطاع في هذا اليوم ..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية