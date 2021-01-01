الجيش الإسرائيلي يقول إنه أسقط طائرة مسيرة لحماس

القدس المحتلة /سما/

قال الجيش الإسرائيلي في بيان اليوم، الجمعة، أنه أسقط طائرة مسيرة تابعة لحركة حماس أول من أمس الأربعاء، أي في اليوم نفسه الذي أسقط فيه طائرة مسيرة تابعة لحزب الله.

وحسب البيان، فإن "قوات الجيش الإسرائيلي رصدت يوم الأربعاء طائرة مسيرة تابعة لحماس تم إطلاقها من قطاع غزة، وأسقطته".

وتابع البيان أن القوات الإسرائيلية تابعت الطائرة المسيرة، التي خرجت من أجواء قطاع غزة وأسقطتها. وتم العثور على المسيرة في وقت مبكر من اليوم.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، أمس، أنه أسقط طائرة مسيرة تابعة لحزب الله بعد أن تجاوزت الأجواء اللبنانية. واضاف أن هذه المسيرة ايضا كانت تحت المراقبة طوال الوقت.