رام الله /سما/

أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الجمعة، تسجيل حالة وفاة و423 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و127 حالة تعاف، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الكيلة، في التقرير الوبائي حول فيروس "كورونا" في فلسطين، أن حالة الوفاة نتيجة الإصابة بالفيروس سجلت في قطاع غزة، مشيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: قلقيلية 13، نابلس 64، طولكرم 18، أريحا والأغوار 7، طوباس 7، سلفيت 5، بيت لحم 7، جنين 9، رام الله والبيرة 17، الخليل 4، قطاع غزة 270.

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: نابلس 6، بيت لحم 1، جنين 11، رام الله والبيرة 4، الخليل 5، قطاع غزة 100، مشيرة إلى أن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 98.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.8% ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 12 مريضا في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في المستشفيات بالضفة الغربية 31 مريضا، بينهم مريضان على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس "كورونا"، أوضحت الكيلة أن عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة بلغ 634,555 بينهم 427,925 تلقوا الجرعتين من اللقاح.