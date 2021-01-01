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الاحتلال يستهدف مراكب الصيادين قبالة بحر غزة

الجمعة 13 أغسطس 2021 02:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يستهدف مراكب الصيادين قبالة بحر غزة



غزة / سما /

 أطلقت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الجمعة، النار صوب مراكب الصيادين قبالة بحر مدينة غزة، وألحقت أضرارا بأحدها.

وقال أحد الصيادين بأن زوارق بحرية الاحتلال أطلقت الرصاص على مراكب وفتحت صوبها خراطيم المياه وهي على بعد نحو ستة أميال بحرية قبالة شاطئ بحر مدينة غزة، ما أدى إلى إلحاق أضرار بمركب صيد على الأقل، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات، مضيفا أن الصيادين أجبروا على الخروج من البحر.

وتتعمد بحرية الاحتلال استهداف الصيادين في بحر غزة يوميا، وتمنعهم من ممارسة مهنتهم بحرية، وتنغص على حياتهم.

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