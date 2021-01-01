مصدر : جهود تبذل لتوحيد المجموعات العسكرية والفصائل الصغيرة بغزة

غزة / سما /

قال مصدر من حركة حماس في لبنان، إن جهودًا تبذل لترتيب صفوف المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة بهدف تعزيز قوتها من خلال توحيد وضم المجموعات العسكرية والفصائل الصغيرة مع بعضها البعض بطريقة تتناسب مع تطور المقاومة في السنوات القليلة الماضية وخاصةً بعد معركة “سيف القدس”.

وأوضح المصدر في حديث لـ “القدس”، إن قيادة الحركة (حماس) في القطاع، وبدعم من فصائل أخرى كبرى، تقود هذه الجهود الهادفة لتحسين أداء المقاومة بشكل جماعي وبما يشمل تطوير قدرات تلك المجموعات العسكرية المنتشرة في القطاع.

وأشار المصدر، إلى أن ذلك يشمل مجموعات تابعة لكتائب شهداء الأقصى تتلقى دعمًا من “محور المقاومة”، وأخرى كانت انفصلت عن فصائل صغيرة وعملت لوحدها، ويتم حاليًا إعادة لهذه الفصائل لتعمل بشكل موحد، ولإنهاء أي خلافات داخلية لتكون هناك قيادة موحدة لكل تنظيم.

وبين المصدر، أن هذه الجهود سجلت نجاحًا كبيرًا وهناك تقدم في هذا الملف، مشيرًا إلى أن قيادة حماس معنية بتوحيد جبهة المقاومة وتثبيت قواعد الوحدة الميدانية التي ظهرت في الآونة الأخيرة وخاصةً خلال معركة “سيف القدس”.

وردًا على سؤال لـ “القدس” حول فيما إذا كان ذلك تم بطلب خارجي من جهات داعمة لهم مثل إيران وحزب الله، نفى المصدر ذلك، وقال إنه بجهود كاملة من قيادة حماس ودعم فصائل أخرى من أجل توحيد جهود وتطوير عمل المقاومة لتكون جبهة موحدة.