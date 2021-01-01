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الصحة : حالة وفاة و270 إصابة جديدة بكورونا في غزة

الجمعة 13 أغسطس 2021 12:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة : حالة وفاة و270 إصابة جديدة بكورونا في غزة



غزة / سما /

​أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الجمعة، تسجيلها حالة وفاة و270 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 1195 فحصًا مخبريًا وتعافي 100 حالة مصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة في تقريرها اليومي إلى أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة منذ مارس الماضي بلغ 118255 إصابة بينها 2042 حالة نشطة، بينما وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 115101 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات لـ 1112 حالة.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 69 حالة، بينما وصل إجمالي عدد الحالات الخطيرة والحرجة إلى 49 حالة.

وأفادت الوزارة بأن اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة، 336300 جرعة، واجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 113863 شخص.

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