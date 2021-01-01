الصحة الإسرائيلية: 18 وفاة و6083 إصابة جديدة بكورونا

القدس المحتلة / سما /

أفادت معطيات وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم، الجمعة، بارتفاع حصيلة الوفيات من جراء الإصابة بفيروس كورونا إلى 6611 منذ بداية الجائحة إثر وفاة 18 مريضا بكورونا منذ صباح أمس. وسُجلت 6083 إصابة جديدة بفيروس كورونا، أمس، إثر إجراء 122,934 فحصا لكورونا، لترتفع نسبة الفحوصات الموجبة إلى 5.02%.

ويرقد في المستشفيات 758 مريضا بكورونا، بينهم 462 في حالة خطية، و75 منهم يخضعون لتنفس اصطناعي. ومنذ بداية الجائحة، أصيب 927,016 شخصا بكورونا، ويوجد حاليا 44,188 مريضا نشطا بكورونا.

وتلقى 775,703 أشخاص الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لكورونا، و5,409,455 شخصا تلقوا الجرعة الثانية، فيما تلقى الجرعة الأولى 5,834,795 شخصا.

وفي هذه الأثناء، صادق مدير عام وزارة الصحة الإسرائيلية، بروفيسور نحمان أش، اليوم، على توصية طاقم خبراء مكافحة الأوبئة في وزارة الصحة بإعطاء جرعة تطعيم ثالثة باللقاح المضاد لكورونا للمواطنين الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاما، وأن يدخل القرار إلى حيّز التنفيذ بدءا من اليوم.

وكان طاقم الخبراء قد أوصى أيضا، مساء أمس، بمنح الجرعة الثالثة لمجموعات سكانية خاصة حتى لو كانوا دون سن 50 عاما، وبينهم طواقم طبية، الذين يعانون من أمراض مزمنة، أسرى وسجانون.

وبإمكان صناديق المرضى البدء بتعيين مواعيد لإعطاء الجرعة الثالثة للمؤمنين ابتداء من اليوم. ورحب رئيس الحكومة الإسرائيليىة، نفتالي بينيت، بقرار طاقم الخبراء.