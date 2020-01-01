  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

لابيد : المغرب وإسرائيل يتبادلان السفارات في غضون شهرين

الجمعة 13 أغسطس 2021 09:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لابيد : المغرب وإسرائيل يتبادلان السفارات في غضون شهرين



القدس المحتلة / سما /

​قال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، إنه جرى الاتفاق بين الخارجيتين المغربية والإسرائيلية على رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي بين البلدين في غضون شهرين.

وأكد لابيد، خلال زيارته أمس الخميس إلى المغرب أنه سيتم اتخاذ خطوات عملية في هذا الاتجاه، خلال الشهرين المقبلين ومن المتوقع أن يكون ذلك في أكتوبر أو نوفمبر من العام الجاري، وفق تطورات الحالة الوبائية لكورونا، لافتا إلى أن "العلاقات بين إسرائيل والمغرب سترتقي إلى مستوى أعلى من العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والثقافية".

وقال في مؤتمر صحفي عقده بمدينة الدار البيضاء على هامش اختتام زيارته الرسمية للمغرب: "أتوجه بالشكر إلى الملك محمد السادس ووزير الخارجية ناصر بوريطة على حفاوة الاستقبال، وتبعا لهذه الزيارة التي قمنا بها للمغرب، فقد قررنا، مع وزارة الخارجية المغربية، رفع مستوى العلاقات الدبلوماسية مع المملكة وتحويل مكتبي الاتصال إلى سفارتين في غضون شهرين".

وكان يائير لابيد افتتح الخميس مكتب الاتصال الإسرائيلي في الرباط بصحبة وفد كبير، وتشكل زيارة لابيد أول زيارة لدبلوماسي إسرائيلي إلى المغرب منذ استئناف العلاقات عام 2020 بين البلدين.

وسلم لابيد نظيره المغربي، رسالة دعوة من الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هيرتسوغ إلى العاهل المغربي، لزيارة إسرائيل.

الأكثر قراءة اليوم

شاهد : ملعقة ذكية ..اختراع عالمي من غزة ...

كيف تستعدّ "إسرائيل" للحرب الثالثة؟

“هيومن رايتس ووتش” تتهم فصائل في غزة بارتكاب “جرائم حرب”

هناك أمور جعلت زيارته مميزة.. هآرتس: رئيس الـ “سي.آي.إيه” يذكر إسرائيل بـ”حدود المناورة”!

حماس توجه رسالة الى اسرائيل: لن نقف مكتوفي الأيدي.. والتضييق على شعبنا لا يولد إلا الإنفجار

عالم آثار إسرائيلي يتحدث عن رفات الجندي الأردني ولحظاته الأخيرة

فلسطيني يسيطر على طائرة خاصة بمنظمة استيطانية

الأخبار الرئيسية

خطة واشنطن لإنقاذ السلطة: دعم اقتصاديّ، هيكلة داخليّة وتعزيز مكانة ماجد فرج

الأحمد يتحدث عن المنحة القطرية و التعديل الوزاري ودحلان: لا إعمار في غزة بدون تحقيق الوحدة..

كيف تستعدّ "إسرائيل" للحرب الثالثة؟

وليام برانس

هناك أمور جعلت زيارته مميزة.. هآرتس: رئيس الـ “سي.آي.إيه” يذكر إسرائيل بـ”حدود المناورة”!

حماس تعقب على تقرير منظمة "هيومان رايتس ووتش" حول العدوان الاسرائيلي الأخير

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية