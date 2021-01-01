ما هي أفضل السلع للتداول عليها في صيف 2021

يبدو أن السلع مهيأة للهيمنة بينما يكافح العالم للوقوف على قدميه بعد جائحة كورونا. ازدهر كل من النحاس والذهب خلال فترة الوباء بشكل ملحوظ، ويزداد الطلب على النفط الخام مع محاولة الاقتصادات العالمية في التعافي.

كما يبدو أيضا أن الأحداث الجيوسياسية في العام الماضي كانت بمثابة العاصفة المثالية في مجمع السلع الأساسية. سواء كان إغلاق المتلعق بـ انتشار وباء الكورونا الذي عمل علي تعطيل سلاسل التوريد ويسبب اختناقات في كل شيء من أشباه الموصلات إلى النقل عند إعادة الفتح، أو الكميات الهائلة من التحفيز النقدي والمالي المنسق الذي يثير مخاوف التضخم، فقد أدى هذا التقاء الأحداث إلى وضع حيث تنضج السلع يتفوق على كل شيء آخر؟ بعبارة أخرى، هل دخلنا في دورة فائقة للسلع الأساسية؟

تداول السلع ومخاوف متجددة مع انتشار دلتا - كورونا

يستمر الضغط الهبوطي على النفط، مع إغلاق ICE Brent هبوطيًا بنسبة 2.8٪ يوم أمس، وتراجع نحو مستوى 70 دولارًا أمريكيًا / برميل. انخفض خام غرب تكساس الوسيط بالفعل دون هذا المستوى ويتم تداوله بالقرب من 68 دولارًا أمريكيًا للبرميل. يظل الشاغل الرئيسي للسوق هو انتشار متغير دلتا في الصين والقيود الأكثر صرامة على التنقل التي تم فرضها في بعض المناطق نتيجة لذلك. من الواضح أن عدم اليقين الكبير هو كيف سيتطور هذا الوضع في الأسابيع القليلة المقبلة، وماذا يعني ذلك بالنسبة للطلب على النفط. في الوقت الحالي، يبدو أن للقيود تأثير أكبر على السفر الجوي المحلي، ولذا فمن المحتمل أن نرى الطلب على وقود الطائرات يتعرض لبعض الضغط.

لم تكن بيانات إدارة معلومات الطاقة في تقريرها الأخيرة بناءة للغاية، حيث ارتفعت مخزونات النفط الخام الأمريكية بشكل مفاجئ بمقدار 3.6 مليون برميل على مدار الأسبوع، وهو أكبر زيادة أسبوعية منذ أوائل مارس. كانت الزيادة ناتجة إلى حد كبير عن انخفاض حجم الصادرات، مع انخفاض صادرات النفط الخام بمقدار 585 مليون برميل في اليوم خلال الأسبوع إلى 1.9 مليون برميل في اليوم - وهو أدنى رقم منذ مايو. يبدو أن الصادرات تعكس أخيرًا التضييق في خصم خام غرب تكساس الوسيط / برنت الذي شهدناه خلال معظم شهر يونيو وأوائل يوليو. كان جانب المنتج أكثر دعمًا للسوق، حيث زاد الطلب الضمني على البنزين بمقدار 450 مليون برميل في اليوم على مدار الأسبوع، مما أدى إلى انخفاض مخزونات البنزين بمقدار 5.29 مليون برميل في اليوم.

أخيرًا، أفرج السعوديون عن أسعار البيع الرسمية لشحنات سبتمبر، وكما كان متوقعًا على نطاق واسع، تم زيادتها. ارتفع سهم Arab Light في آسيا بمقدار 0.30 دولار أمريكي / برميل شهريًا إلى 3 دولارات أمريكية / برميل، وهو أعلى مستوى منذ فبراير من العام الماضي، وهذا ما يجذب المستثمرين الى الاستثمار بالسلع الاكثر شهره، كما تم زيادة OSPs لجميع الدرجات الأخرى في آسيا. تأتي الزيادة في الأسعار في وقت يقوم فيه أعضاء أوبك + أيضًا بزيادة الإنتاج تدريجيًا، مما يشير إلى أن السعوديين يثقون في أن الطلب سيكون موجودًا على هذا النفط الخام الإضافي.

الألعاب الأولمبية واستقرار الدولار!

في الأسبوع الأخير من الأولمبياد والألعاب الأولمبية، يبدو أن الدولار سيكون على الأقل قادرًا على الاستقرار بعد التصحيح الأخير. ينبغي تعزيز احتمالية تقليص بنك الاحتياطي الفيدرالي من خلال جداول الرواتب الجيدة، في حين أن الأصول ذات المخاطر العالمية قد لا تزال تكافح من أجل تجاوز القمع التنظيمي الصيني. ومن ناحية أخري، لا ينبغي على بنك إنجلترا وبنك الاحتياطي الأسترالي تقديم أي توجيهات جديدة.

أفضل السلع للاستثمار في صيف 2021

يعود الاستثمار في تداول السلع إلى عقود طويلة، حتى قبل ظهور أسواق الأسهم وتداول العملات الاجنبية المعروفة بـ تداول الفوركس. يربط هذا العمل بين مختلف الثقافات والأشخاص معًا، من خلال الاستثمار المباشر في السلع المادية، أو بشكل غير مباشر عن طريق شراء أسهم في شركات السلع الأساسية.

من خلال تداول السلع، يتم حماية المستثمرين من تأثير التضخم حيث يرتفع سعر السلع أثناء ارتفاع التضخم. كما أنه يعمل على تنويع محفظة المستثمر، مع تقليل المخاطر بشكل كبير. في حين أن هناك العديد من السلع التي يمكنك الاستثمار فيها في عام 2021، نعرض اليك أفضلها وفقا الي التحليل الفني علي مدار العام.

تداول النفط:

نظرًا لأن النفط الخام يتصدر قائمة الاستثمار في السلع الأساسية، فإن الطلب على النفط الخام يزداد كل يوم حيث يتم استخدامه في صناعة البنزين ومواد أخرى مثل مستحضرات التجميل والأسمدة والبلاستيك وحتى الأدوية. يمكن استخدام النفط الخام المكرر بمجرد تكريره كبنزين وديزل ومواد بتروكيماوية أخرى. تتقلب أسعار النفط الخام مع تأثرها بالظروف السياسية في الشرق الأوسط كونها أكبر مورد.

مع زيادة نشاط النفط الخام في السوق، يتأثر بمجموعة واسعة من الأخبار العالمية ويحدث تقلبات أسعاره لأنه يوفر العديد من الفرص للمتداولين للمشاركة وتحقيق أرباح هذا الموسم. الطلب على النفط الخام هو الأعلى في الصيف، ولكنه مرتفع أيضًا في الشتاء حيث يستخدم كزيت للتدفئة.

الذهب، ملاذ الاستثمار الامن:

يعتبر الذهب من أقدم العملات في العالم، وقد أصبح جزءًا أساسيًا في العالم المالي حيث يعتبر من أهم السلع التي يتم تداولها نظرًا لاستقراره وقبوله عالميًا.

مع استهلاك سنوي يبلغ حوالي 700 طن سنويًا، يبقى التداول والاستثمار في الذهب كونه يمثل ملاذًا آمنًا وحماية من الانهيار الاقتصادي. عادة ما يكون عالي السيولة ومربحًا مع تقلبات الأسعار اعتمادًا على عوامل الاقتصاد الكلي والعوامل السياسية.

الغازالطبيعي:

يعتبر الغاز الطبيعي من أنظف أنواع الوقود في العالم، كما أنه صديق للبيئة. على مدى العقود القليلة الماضية، ارتفع الطلب على الغاز الطبيعي بسبب طبيعته الصديقة للبيئة، حيث توصي به الحكومات وصناعة الطاقة.

على الرغم من انخفاض سعره مقارنةً بالنفط، إلا أنه لا يزال من المتوقع أن يستمر في الارتفاع. تعتمد أسعار الغاز الطبيعي على أسعار النفط في آسيا، حيث تتأثر التجارة بشدة بالواردات والصادرات والنمو الاقتصادي ومستويات التخزين والتباين الموسمي.

القهوة:

تعتبر القهوة واحدة من السلع الأساسية الرئيسية، حيث يزداد الطلب عليها دائمًا حتى في حالة الظروف الاقتصادية غير المواتية. هذا يعني أنه عادة ما يكون في خطر أقل، ومع ذلك، فإن الأرباح محدودة أيضًا.

عادة ما يتم الاستثمار في القهوة من خلال العقود والمشتقات وعرض التجزئة، بدلاً من الأسهم.

نظرًا لأن أمريكا الوسطى والمكسيك هما المنتجان الرئيسيان لقهوة أرابيكا، فهي منتج أساسي مع أكثر من 1.3 مليون شخص يعتمدون على زراعة البن. نظرًا لظروف الطقس المختلفة عن البرازيل، هناك نمو أكبر للقهوة هناك بتكلفة عمالة أرخص، ويمنح أمريكا الوسطى ميزة تنافسية في الاستثمار في القهوة.

النحاس:

يعتبر النحاس أحد المعادن المستخدمة على نطاق واسع على الأرض، ويستخدم في العديد من الصناعات مثل الأسلاك الكهربائية وحتى الآلات الصناعية. كما أنه موصل فعال للحرارة والكهرباء، وبالتالي، له العديد من الخصائص والاستخدامات المتعددة ومن الأفضل الاستثمار فيه. يتقلب سعر النحاس بناءً على قوة الاقتصاد والطلبات الناشئة في أسواق البناء والنقل، ويعتمد أيضًا على اضطراب العرض بسبب القضايا السياسية أو البيئية أو القانونية.