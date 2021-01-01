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الأوقاف تدعو للالتزام بالإجراءات الوقائية في الأقصى منعًا لتفشي كورونا

الخميس 12 أغسطس 2021 10:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأوقاف تدعو للالتزام بالإجراءات الوقائية في الأقصى منعًا لتفشي كورونا



القدس المحتلة /سما/

دعت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس وشؤون المسجد الأقصى مساء اليوم الخميس، المصلين الوافدين إلى المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية، منعًا لتفشي فيروس كورونا.

‏وقال الأوقاف في بيان صادر عنها، “مع تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الآونة الأخيرة في مدينة القدس وجميع المناطق، تناشد دائرة الأوقاف الإسلامية وشؤون المسجد الأقصى المبارك كافة المصلين والوافدين إلى المسجد الأقصى المبارك خاصة في صلاة الجمعة والجماعة ‏إلى ضرورة الأخذ بالأسباب ‏والالتزام بكافة الإجراءات الوقائية الواجبة، لنقي أنفسنا والآخرين من الإصابة لا سمح الله، وحتى لا يكون المسجد بؤرة لتفشي الفيروس”.

وأكدت الأوقاف على ضرورة الحفاظ على ارتداء الكمامات الطبية داخل باحات المسجد، والالتزام بالتباعد في ساحات المسجد الأقصى المبارك، والمحافظة على التعقيم والنظافة الشخصية، والتوجه للصلاة في الأماكن المفتوحة داخل المسجد الأقصى المبارك في ساحاته وأروقته التي تتسع لأعداد كبيرة من المصلين.

#اوقاف القدس #المسجد الاقصى #فيروس كورونا

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