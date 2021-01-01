عالم آثار إسرائيلي يتحدث عن رفات الجندي الأردني ولحظاته الأخيرة

القدس المحتلة /سما/

نشر عالم آثار إسرائيلي مجموعة من الصور لعملية اكتشاف رفات الجندي الأردني في القدس المحتلة، اليوم الخميس.

وقال العالم الإسرائيلي كتاري معوز في منشور له عبر حسابه الشخصي على فيسبوك إن الجندي الأردني انتظرنا 54 عاماً، مجهزا بكل المعدات اللازمة، من بندقية وساعة ذهبية وذخيرة كاملة، وهو مصمم على النهوض بالحرب، يحمل بيده بندقيته.

ووصف العالم الجندي الأردني بالمحارب الشجاع المدرب الذي يعرف مهنته ويعتزم العمل بكل قوته لتنفيذ مهمته، مضيفا: "واضح أنّه جندي شجاع، ربما لم ينتظر الأوامر وربما جاءته، لكن على ما يبدو لم ينتظر الأوامر ورفض الانسحاب، وذهب الى الخندق ليدافع عن التلة لوحده".

وتابع: ربما فكر أن حياته ستنتهي هنا وأنّه لم يتخلى ابدا عن موقعه، متحمس بشأن، هذا المكان الفريد والمدهش الذي لديه العديد من المفاجآت الأخرى.

وأضاف: "ربما يكون تناوب حول اصبعه الخاتم الذهبي الذي تلقاها من عائلته وهذه هي الذكرى التي يحملها على يده في اخر لحظات حياته.." هنا مدفون.... محاربون اردنيون شجعان.." هكذا كتب في اللافتة اعلى التل، لافتة كتبها المظليون في نهاية المطاف ليس لدي شك انه ينضم الى القائمة فالاثارة ترتفع، جسدي يزداد حدة، واضح لي اننا نلمس التاريخ ومن يعرف ان لم تكن هذه المرة الاخيرة. كشخص يعرف التل جيدا وعن قرب اعلم اننا ما زلنا مستعدين للمؤسسات. الارض غطت كل شيء في واحد ونحن نكتشف الاستغلال بالاستغلال والشعور باننا في البداية".

وختم مخاطبا الجندي: "تعال وتحمس معي بشان التل، هذا المكان الفريد والمدهش الذي لديه العديد من المفاجات الاخرى..وداعا - تاج راسي".