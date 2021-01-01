  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الرئيس يؤكد على الدور الهام لأقاليم فتح الخارجية في إيصال صوت شعبنا إلى العالم

الخميس 12 أغسطس 2021 10:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس يؤكد على الدور الهام لأقاليم فتح الخارجية في إيصال صوت شعبنا إلى العالم



رام الله /سما/

 استقبل الرئيس محمود عباس، مساء اليوم الخميس، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، وفد أقاليم حركة فتح في الخارج.

ووضع الرئيس، الوفد بصورة آخر التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية على الصعيد السياسي، وعلى الصعيد الداخلي.

وأكد الرئيس، على الدور الهام الذي تقوم به أقاليم حركة فتح الخارجية جنبًا إلى جنب مع جالياتنا الفلسطينية وأصدقاء شعبنا من شعوب العالم كافة في دعم قضيتنا الفلسطينية، مشيدًا بالحراك الذي جرى على مستوى دول العالم دعمًا لأهلنا في الشيخ جراح والقدس وغزة وكل مكان من أرضنا وشعبنا.

وأشاد الرئيس، بهذه المبادرة المتمثلة بتواجد هذا الوفد على أرض الوطن للاطلاع على ما يجري في الوطن عن قرب وخلق آليات تواصل أفضل، مشددًا على أهمية قيام الوفد بنقل ما اطلع عليه من خلال تواجده على أرض الوطن في الأيام الماضية لبقية أعضاء الأقاليم والجاليات وأبناء شعبنا والعالم أجمع.

وأكد الرئيس، ضرورة تكرار هذه التجربة في كل عام، وأن تشمل الأقاليم في دول العالم كافة.

بدورهم، قدم أعضاء الوفد شكرهم للرئيس على هذا اللقاء، وعلى هذه المبادرة التي تبناها الرئيس التي تمثلت بوجودهم على أرض الوطن في الأيام الماضية.

يذكر أن وفد الأقاليم الخارجية لحركة فتح وصل إلى أرض الوطن يوم السبت الماضي، حيث التقى مع أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح والمفوضين وأصحاب الملفات على الصعيدين الحركي والوطني، وقام الوفد بعدة جولات أهمها في بلدة بيتا التي تمثّل أيقونة للمقاومة الشعبية.

وحضر اللقاء، د.سمير الرفاعي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومفوض الأقاليم الخارجية، وطاقم المفوضية، وعزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، ونبيل أبو ردينة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، واللواء ماجد فرج رئيس جهاز المخابرات العامة، ومجدي الخالدي مستشار الرئيس الدبلوماسي، والوزير أحمد عساف المشرف العام على الإعلام الرسمي.

#الرئيس عباس #أقاليم حركة فتح #حركة فتح

الأكثر قراءة اليوم

الجزائر: حرق شاب من قبل السكان مشتبه به في إضرام نيران بتيزي وزو (فيديو)

ترامب يرسل رسالة غامضة من ثلاث كلمات تفجر جدلا

مسؤول إماراتي عبر صحيفة إسرائيلية : "حان الوقت لتحرير غزة التي اختطفتها حماس"

شاهد : ملعقة ذكية ..اختراع عالمي من غزة ...

شاهد ..جندي يطلق صرخة استغاثة من قلب الحرائق تهز قلوب الجزائريين

“هيومن رايتس ووتش” تتهم فصائل في غزة بارتكاب “جرائم حرب”

اجتماع امريكي إسرائيلي.. استئناف البناء الاستيطاني مقابل خطوات إيجابية تجاه الفلسطينيين

الأخبار الرئيسية

الأحمد يتحدث عن المنحة القطرية و التعديل الوزاري ودحلان: لا إعمار في غزة بدون تحقيق الوحدة..

كيف تستعدّ "إسرائيل" للحرب الثالثة؟

وليام برانس

هناك أمور جعلت زيارته مميزة.. هآرتس: رئيس الـ “سي.آي.إيه” يذكر إسرائيل بـ”حدود المناورة”!

حماس تعقب على تقرير منظمة "هيومان رايتس ووتش" حول العدوان الاسرائيلي الأخير

التوتر على الحدود مرهون بالسلوك الإسرائيلي.. فصائل فلسطينية توجه رسائل عدة للاحتلال

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية