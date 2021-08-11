مؤسسة ملتقى الطلبة تعقد ورشة عمل الكترونية حول "تحديات المشاركة الشبابية بعد تأجيل الانتخابات"

غزة /سما/

نظمت مؤسسة ملتقى الطلبة ورشة عمل الكترونية بعنوان" تحديات المشاركة الشبابية بعد تأجيل الانتخابات" يوم الأربعاء بتاريخ 11/08/2021 ل 30 شاباً وشابة من قطاع غزة والضفة الغربية. وقد يسًر اللقاء الدكتور علاء حمودة من قطاع غزة وأكد على أهمية هذه الورشة كونها جاءت عشية احياء اليوم العالمي للشباب؛ كما أنها تأتي بعد حالة من الركود التي سادت المجتمع الفلسطيني بعد تأجيل الانتخابات الفلسطينية التي جاءت وفق مرسوم من سيادة الرئيس محمود عباس، وبالتالي تم تأجيلها لعدم إمكانية العمل عليها في مناطق القدس نتيجة رفض الاحتلال الإسرائيلي إجراء الانتخابات في القدس.

تضمن اللقاء مداخلتين من الأستاذة هيام صبيح، ناشطة شبابية في مؤسسة ملتقى الطلبة والأستاذ رامي محسن رئيس المجلس الوطني للشباب الفلسطيني.

تحدثت الأستاذة هيام صبيح عن المشاركة الشبابية في الواقع الفلسطيني من جانبين اثنين؛ المشاركة الشبابية السياسية والمشاركة الشبابية في مؤسسات المجتمع المدني والأبعاد التي تؤثر على المشاركة الشبابية في هذه المؤسسات.

أما عن الأستاذ رامي محسن فتحدث عن التحديات التي تواجه الشباب الفلسطيني تحديدا في قطاع غزة كالتحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وطرح بعض الحلول لهذه التحديات.

كما تضمنت الورشة نقاشا موسعاً بين الشباب المشاركين من قطاع غزة والضفة الغربية حيث قاموا بمناقشة وطرح بعض القضايا والتحديات.