  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مؤسسة ملتقى الطلبة تعقد ورشة عمل الكترونية حول "تحديات المشاركة الشبابية بعد تأجيل الانتخابات"

الخميس 12 أغسطس 2021 09:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
مؤسسة ملتقى الطلبة تعقد ورشة عمل الكترونية حول "تحديات المشاركة الشبابية بعد تأجيل الانتخابات"



غزة /سما/

نظمت مؤسسة ملتقى الطلبة ورشة عمل الكترونية بعنوان" تحديات المشاركة الشبابية بعد تأجيل الانتخابات" يوم الأربعاء بتاريخ 11/08/2021 ل 30 شاباً وشابة من قطاع غزة والضفة الغربية. وقد يسًر اللقاء الدكتور علاء حمودة من قطاع غزة وأكد على أهمية هذه الورشة كونها جاءت عشية احياء اليوم العالمي للشباب؛ كما أنها تأتي بعد حالة من الركود التي سادت المجتمع الفلسطيني بعد تأجيل الانتخابات الفلسطينية التي جاءت وفق مرسوم من سيادة الرئيس محمود عباس، وبالتالي تم تأجيلها لعدم إمكانية العمل عليها في مناطق القدس نتيجة رفض الاحتلال الإسرائيلي إجراء الانتخابات في القدس.
تضمن اللقاء مداخلتين من الأستاذة هيام صبيح، ناشطة شبابية في مؤسسة ملتقى الطلبة والأستاذ رامي محسن رئيس المجلس الوطني للشباب الفلسطيني.
 تحدثت الأستاذة هيام صبيح عن المشاركة الشبابية في الواقع الفلسطيني من جانبين اثنين؛ المشاركة الشبابية السياسية والمشاركة الشبابية في مؤسسات المجتمع المدني والأبعاد التي تؤثر على المشاركة الشبابية في هذه المؤسسات. 
أما عن الأستاذ رامي محسن فتحدث عن التحديات التي تواجه الشباب الفلسطيني تحديدا في قطاع غزة كالتحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وطرح بعض الحلول لهذه التحديات.
كما تضمنت الورشة نقاشا موسعاً بين الشباب المشاركين من قطاع غزة والضفة الغربية حيث قاموا بمناقشة وطرح بعض القضايا والتحديات.

الأكثر قراءة اليوم

الجزائر: حرق شاب من قبل السكان مشتبه به في إضرام نيران بتيزي وزو (فيديو)

ترامب يرسل رسالة غامضة من ثلاث كلمات تفجر جدلا

مسؤول إماراتي عبر صحيفة إسرائيلية : "حان الوقت لتحرير غزة التي اختطفتها حماس"

شاهد : ملعقة ذكية ..اختراع عالمي من غزة ...

شاهد ..جندي يطلق صرخة استغاثة من قلب الحرائق تهز قلوب الجزائريين

“هيومن رايتس ووتش” تتهم فصائل في غزة بارتكاب “جرائم حرب”

اجتماع امريكي إسرائيلي.. استئناف البناء الاستيطاني مقابل خطوات إيجابية تجاه الفلسطينيين

الأخبار الرئيسية

الأحمد يتحدث عن المنحة القطرية و التعديل الوزاري ودحلان: لا إعمار في غزة بدون تحقيق الوحدة..

كيف تستعدّ "إسرائيل" للحرب الثالثة؟

وليام برانس

هناك أمور جعلت زيارته مميزة.. هآرتس: رئيس الـ “سي.آي.إيه” يذكر إسرائيل بـ”حدود المناورة”!

حماس تعقب على تقرير منظمة "هيومان رايتس ووتش" حول العدوان الاسرائيلي الأخير

التوتر على الحدود مرهون بالسلوك الإسرائيلي.. فصائل فلسطينية توجه رسائل عدة للاحتلال

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية