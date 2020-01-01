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"واتساب" يتمكن أخيرا من نقل بيانات الدردشة بين نظامي "أندرويد" و"آي أو إس"

الخميس 12 أغسطس 2021 08:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
"واتساب" يتمكن أخيرا من نقل بيانات الدردشة بين نظامي "أندرويد" و"آي أو إس"



وكالات

أتاح "واتساب" أخيرًا نقل سجل الرسائل والمحتوى بين "أندرويد" و"آي أو إس".

تم الإعلان عن الميزة رسميًا اليوم خلال حدث "Unpacked" الذي أقامته "سامسونغ". سيكون "غلاكسي Z Fold3" و"Z Flip3" أول من يسمح بذلك، بحسب ما ذكر موقع "gsmarena".


سيتم طرح الميزة تدريجيًا على أجهزة "سامسونغ" التي تعمل بنظام "أندرويد 10" أو أعلى، ثم الوصول إلى جميع أجهزة "أندرويد" و"أيفون" الأخرى "في الأسابيع المقبلة". لا يوجد إطار زمني واضح لتطبيق هذا الخيار الجديد، ولكن يبدو أن شركة "سامسونغ" قامت بسحب الخيوط للحفاظ على التفرد على أمل أن تقنع مستخدمي "أيفون" أخيرًا بالانتقال إلى "سامسونغ".

لم يوضح "واتساب" متى سيتمكن مستخدمو "أندرويد"" من نقل البيانات إلى أجهزة "آيفون".

سيكون نقل الدردشات ممكنًا عندما تكون كل من أجهزة "آي أو إس" و"أندرويد" متصلة فعليًا عبر كابل "USB-C" إلى "Lightning" الذي تم تضمينه بشكل ملائم مع جميع أجهزة "أيفون" الحديثة.

#واتساب #اندرويد #آي أو اس #هواتف #تكنولوجيا

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