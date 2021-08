السفارة الأمريكية في كابول تحث الأمريكيين على مغادرة أفغانستان فورا- (تغريدة)

قالت السفارة الأمريكية في كابول في إشعار نشرته على موقعها الالكتروني إن الولايات المتحدة حثت اليوم الخميس رعاياها على مغادرة أفغانستان على الفور باستخدام خيارات الرحلات الجوية المتاحة، وسط زحف طالبان المتسارع في أنحاء البلاد.

JUST IN - Every American citizen in Afghanistan should leave immediately: US Embassy In Kabul. pic.twitter.com/g4ZrQIaT99