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السفارة الأمريكية في كابول تحث الأمريكيين على مغادرة أفغانستان فورا- (تغريدة)

الخميس 12 أغسطس 2021 07:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
السفارة الأمريكية في كابول تحث الأمريكيين على مغادرة أفغانستان فورا- (تغريدة)



كابول /سما/

قالت السفارة الأمريكية في كابول في إشعار نشرته على موقعها الالكتروني إن الولايات المتحدة حثت اليوم الخميس رعاياها على مغادرة أفغانستان على الفور باستخدام خيارات الرحلات الجوية المتاحة، وسط زحف طالبان المتسارع في أنحاء البلاد.

واستولى مقاتلو حركة طالبان على مدينة غزنة الاستراتيجية اليوم وأصبحوا على بعد 150 كيلومترا فقط من العاصمة كابول. وهذا أحدث انتصار لمسلحي الحركة مع انسحاب القوات الأمريكية من البلاد مما ترك الحكومة الأفغانية تقاتل وحدها.

وحذر القائم بالأعمال الأمريكي لدى أفغانستان، روس ويلسون، الخميس، من أن حركة طالبان ستواجه عزلة دولية في حال استمرت بارتكاب أعمال عنف.

وقال ويلسون، في تغريدة عبر تويتر، إن “تصريحات طالبان في الدوحة لا توافق أفعالها في ولايات بدخشان ( شمال شرق)، وغزنة (شرق)، وهلمند (جنوب)، وقندهار (جنوب)”.

وشدد أن “محاولات احتكار السلطة بالعنف والخوف والحرب لن تؤدي إلا إلى العزلة الدولية”.

وفي وقت سابق الخميس، قال رئيس اللجنة العليا للمصالحة الوطنية الأفغانية عبد الله عبد الله إنه “لم يتم تسجيل أي تقدم في مفاوضات السلام المنعقدة في العاصمة القطرية الدوحة حتى الآن”.
وجاءت التصريحات بعد ساعات من سيطرة طالبان، على مقر قيادة فيلق عسكري، في ولاية قندوز، شمالي أفغانستان، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ تصاعد المواجهات مؤخرا.

وارتفع عدد مراكز الولايات الأفغانية التي سيطرت عليها حركة طالبان في الأيام الـ7 الماضية إلى 10.

ومنذ مايو/ أيار الماضي، تصاعد العنف في أفغانستان مع اتساع رقعة نفوذ طالبان، تزامنا مع بدء المرحلة الأخيرة من انسحاب القوات الأمريكية المقرر اكتماله بحلول 31 أغسطس/ آب الجاري.

#الولايات المتحدة #افغانستان #حركة طالبان

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