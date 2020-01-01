  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

اتفاق إسرائيلي ومغربي على رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي لمستوى السفارات

الخميس 12 أغسطس 2021 07:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
اتفاق إسرائيلي ومغربي على رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي لمستوى السفارات



القدس المحتلة / سما /

أفادت هيئة البث الاسرائيلية (مكان)، بأنه تم الاتفاق بين إسرائيل والمغرب على رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي بينهما الى مستوى السفارات في غضون شهرين.

وأعلن وزير الخارجية الاسرائيلي يائير لابيد مساء اليوم أنه في غضون شهرين ستفتح سفارات كاملة في كل من الرباط وإسرائيل وإنه اتفق على ذلك مع نظيره المغربي ‎ناصر بوريطة.

وفي موضوع الكورونا قال لبيد أنه يثق الآن أكثر من أي وقت مضى بالطريقة التي يدير بها رئيس الوزراء نفتالي بينيت أزمة كورونا.

وأضاف أن هذه الأزمة ليست إسرائيلية وفيها الكثير من عدم الوضوح، مشيرا  إلى أن العالم يتعامل مع أزمة في ظل عدم الوضوح والضبابية تجاهها، والكثير من الدول اعتقدت للوهلة الأولى وحتى الولايات المتحدة أنها تمكنت من الكورونا.

وأوضح أن قرار بينيت أن تكون إسرائيل أول دولة تلجأ إلى إعطاء الجرعة الثالثة من اللقاح ضد الكورونا هو قرار صائب أثبت صحته معربا

#يائير لبيد #اسرائيل #المغرب #‎ناصر بوريطة

الأكثر قراءة اليوم

الجزائر: حرق شاب من قبل السكان مشتبه به في إضرام نيران بتيزي وزو (فيديو)

ترامب يرسل رسالة غامضة من ثلاث كلمات تفجر جدلا

مسؤول إماراتي عبر صحيفة إسرائيلية : "حان الوقت لتحرير غزة التي اختطفتها حماس"

شاهد : ملعقة ذكية ..اختراع عالمي من غزة ...

شاهد ..جندي يطلق صرخة استغاثة من قلب الحرائق تهز قلوب الجزائريين

“هيومن رايتس ووتش” تتهم فصائل في غزة بارتكاب “جرائم حرب”

اجتماع امريكي إسرائيلي.. استئناف البناء الاستيطاني مقابل خطوات إيجابية تجاه الفلسطينيين

الأخبار الرئيسية

كيف تستعدّ "إسرائيل" للحرب الثالثة؟

وليام برانس

هناك أمور جعلت زيارته مميزة.. هآرتس: رئيس الـ “سي.آي.إيه” يذكر إسرائيل بـ”حدود المناورة”!

حماس تعقب على تقرير منظمة "هيومان رايتس ووتش" حول العدوان الاسرائيلي الأخير

التوتر على الحدود مرهون بالسلوك الإسرائيلي.. فصائل فلسطينية توجه رسائل عدة للاحتلال

حماس توجه رسالة الى اسرائيل: لن نقف مكتوفي الأيدي.. والتضييق على شعبنا لا يولد إلا الإنفجار

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية