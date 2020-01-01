اتفاق إسرائيلي ومغربي على رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي لمستوى السفارات

القدس المحتلة / سما /

أفادت هيئة البث الاسرائيلية (مكان)، بأنه تم الاتفاق بين إسرائيل والمغرب على رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي بينهما الى مستوى السفارات في غضون شهرين.

وأعلن وزير الخارجية الاسرائيلي يائير لابيد مساء اليوم أنه في غضون شهرين ستفتح سفارات كاملة في كل من الرباط وإسرائيل وإنه اتفق على ذلك مع نظيره المغربي ‎ناصر بوريطة.

وفي موضوع الكورونا قال لبيد أنه يثق الآن أكثر من أي وقت مضى بالطريقة التي يدير بها رئيس الوزراء نفتالي بينيت أزمة كورونا.

وأضاف أن هذه الأزمة ليست إسرائيلية وفيها الكثير من عدم الوضوح، مشيرا إلى أن العالم يتعامل مع أزمة في ظل عدم الوضوح والضبابية تجاهها، والكثير من الدول اعتقدت للوهلة الأولى وحتى الولايات المتحدة أنها تمكنت من الكورونا.

وأوضح أن قرار بينيت أن تكون إسرائيل أول دولة تلجأ إلى إعطاء الجرعة الثالثة من اللقاح ضد الكورونا هو قرار صائب أثبت صحته معربا