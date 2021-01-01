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رئيس الوزراء الجزائري: لدينا أدلة تثبت اندلاع الحرائق بفعل فاعل- (فيديو)

الخميس 12 أغسطس 2021 06:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس الوزراء الجزائري: لدينا أدلة تثبت اندلاع الحرائق بفعل فاعل- (فيديو)



الجزائر /سما/(د ب أ)

: أكد الوزير الأول الجزائري (رئيس الوزراء) أيمن بن عبدالرحمن الخميس وجود “أدلة علمية قامت بها المصالح المختصة أثبتت أن الحرائق التي اندلعت مؤخرا في العديد من الولايات كانت بفعل فاعل وتحت أياد إجرامية”.

وقال عبد الرحمن خلال زيارته لولاية تيزي وزو الأكثر تضررا من الحرائق، إن “الأولوية القصوى هي الحفاظ على صحة المواطن” مشيرا إلى أن “الهبّة التضامنية التي نشهدها هي أهم العناصر المكونة للمجتمع الجزائري”.

وكشف عبد الرحمن، عن أن الرئيس عبد المجيد تبون خصص ميزانية لتعويض السكان المتضررين من الحرائق، مشيرا إلى “أنه سيتم الشروع اليوم في إحصاء الخسائر واحصاء كافة المتضررين”.

وأضاف أن “الدولة سخرت كافة الوسائل المادية والمعنوية للتكفل بالسكان في كافة الولايات التي مسّتها الحرائق”.

وأعلن تبون أمس الحداد الوطني في البلاد لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من اليوم على خلفية مقتل عشرات المدنيين والعسكريين جراء الحرائق التي اجتاحت بعض الولايات.

وكان عبد القادر عميروش النائب العام لدى مجلس قضاء تيزي وزو، كشف الأربعاء عن ارتفاع عدد ضحايا الحرائق بالمنطقة إلى 69 منهم 28 عسكريا.

#الجزائر #حرائق الجزائر #أيمن بن عبدالرحمن

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