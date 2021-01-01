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الرئيس الإسرائيلي يدعو العاهل المغربي لزيارة إسرائيل

الخميس 12 أغسطس 2021 06:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس الإسرائيلي يدعو العاهل المغربي لزيارة إسرائيل



القدس المحتلة / سما /

سلم وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد رسالة الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هيرتسوغ إلى وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة والذي يدعوه فيها إلى زيارة إسرائيل، جاء في نص الرسالة: "جلالة الملك، نيابة عن شعب ودولة إسرائيل، يشرفني أن أقدم لكم التهاني بمناسبة عيد العرش، جلالة الملك، أرحب بفرصة مقابلتك في المستقبل القريب".

وأضافت الرسالة: "اسمحوا لي أن أعرب عن خالص تقديري لقرار الملك بإقامة علاقات دبلوماسية وسلمية وودية كاملة بين المغرب وإسرائيل"وتابع: "نحن ملتزمون بتعميق قوة علاقاتنا ونأمل أن تتوسع وتزدهر بمرور الوقت" واستطرد: "تشترك دولتانا في علاقة طويلة وتاريخية، وأنا أقدر التزام العائلة المالكة بضمان سلامة وأمن اليهود في بلدك على مر السنين"وأشار إلى أن "هذا الالتزام متعدد الأجيال، والذي بدأ مع أسلافك، هو رمز عزيز على التضامن".

وأعرب الرئيس الإسرائيلي عن تقديره لـ"التعاون الواسع والناجح بين المملكة المغربية ودولة إسرائيل في العديد من المجالات بما في ذلك الدبلوماسية والأمن والشؤون الاقتصادية والثقافة والسياحة والطب والزراعة".

وقال هرتسوغ: "نأمل في مواصلة الجهود لتعزيز وتوسيع هذا التعاون خلال السنوات القادمة بما يعود بالفائدة على بلدينا"وأضاف: "يجب أن أؤكد أيضًا على المساهمة الرائعة للجالية اليهودية المتميزة في المغرب ليهود العالم وإسرائيل".

وافتتح وزير الخارجية الاسرائيلية يائير لابيد صباح اليوم الخميس،بحضور نائب وزير الخارجية المغربية محسن الجزولي ورئيس مكتب الاتصال الاسرائيلي لدى الرباط، وذلك بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الاسرائيلية. 

وكان وزير خارجية إسرائيل قد وصل إلى العاصمة الرباط صباح يوم الأربعاء، وتواجد في استقباله كل من نائب وزير الخارجية المغربي محسن جزولي ومدير عام الخارجية المغربية فؤاد يزور ورئيس مراسيم الاستقبال أنس خالص.

حيث قام برفقة الوفد المرافق له بزيارة ضريحي الملكين الراحلين محمد الخامس والحسن الثاني، ثم التقى لابيد مع نظيره المغربي ناصر بوريطة ووقعا على ثلاث اتفاقيات تهدف الى تعميق التعاون وتعزيز العلاقات بين البلدين.

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