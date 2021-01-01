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اشتيه يوضح موقف القيادة الفلسطينية من قرارات الرئيس التونسي الاخيرة

الخميس 12 أغسطس 2021 05:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتيه يوضح موقف القيادة الفلسطينية من قرارات الرئيس التونسي الاخيرة



رام الله / سما /

 استقبل رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الخميس في مكتبه برام الله، السفير التونسي لدى فلسطين الحبيب بن فرح، حيث بحث معه آخر المستجدات والتطورات السياسية في تونس الشقيقة.

 واطلع رئيس الوزراء من السفير التونسي على تطورات الأوضاع في تونس، والقرارات التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد، والتي لاقت ترحيبا شعبيا، وشكلت توازنا بين النصوص الدستورية والإرادة الشعبية.

 وجدد اشتية تأكيده دعم القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس لتونس بقيادة الرئيس قيس سعيد، والوقوف الى جانب تونس وشعبها وقيادتها في تخطي التحديات الحالية، والمساندة بكل المستطاع في دعم برنامج التعافي وخارطة الطريق للإصلاح التي يقودها الرئيس التونسي للنهوض بتونس.

#رئيس الوزراء #محمد اشتيه #قيس سعيد #تونس

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