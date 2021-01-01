المالكي يتسلم أوراق اعتماد ممثل جمهورية ألمانيا الاتحادية الجديد لدى دولة فلسطين

رام الله / سما /

تسلم وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، اليوم الخميس، في مقر الوزارة بمدينة رام الله، نسخة من أوراق اعتماد رئيس ممثلية جمهورية ألمانيا الاتحادية الجديد لدى دولة فلسطين أوليفر أوفتشا.

ورحب المالكي بأوفتشا، معرباً عن تقديره لتطور العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.

وتحدث عن آخر المستجدات والتطورات السياسية على الساحة الفلسطينية، خصوصاً فيما يتعلق بعمليات الضم التدريجي التي تقوم بها الحكومة الاسرائيلية عبر الاستيطان والتي تتصاعد وتيرتها بشكل كبير، عبر عمليات السيطرة على الأراضي الفلسطينية مثل المخطط الاستيطاني الذي أعلنت عنه سلطة الاحتلال لبناء 2200 وحدة استيطانية في مناطق (ج) بالضفة الغربية، و9000 وحدة استيطانية أخرى على أرض قلنديا.

وأشار المالكي إلى أن هذه الانتهاكات الإسرائيلية تقوض حل الدولتين.

وأشاد المالكي بجهود ألمانيا المبذولة في مجموعة ميونخ الهادفة إلى تحقيق سلام عادل وشامل في الشرق الأوسط والوصول إلى حل الدولتين.

وتباحث الطرفان في آفاق قيام ألمانيا ومجموعة ميونخ بدور سياسي فاعل يهدف إلى تمهيد الطريق لصالح إطلاق عملية سلام تستند إلى قرارات الشرعية الدولية وتكون في إطار متعدد الأطراف، من خلال طرح إجراءات بناء ثقة، ودعم عمل الرباعية الدولية والادارة الأميركية الجديدة لإحياء عملية السلام. وأكد أهمية التدخل الألماني-الأوروبي وفعاليته على محادثات السلام، واستعداد الجانب الفلسطيني للدخول في مفاوضات مباشرة مع الجانب الإسرائيلي بناءً على القانون الدولي والشرعية الدولية.

بدوره، أكد أوفتشا دعم بلاده المستمر للوصول إلى حل سلمي عادل وشامل بإقامة دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، والالتزام بالقانون الدولي. كما عبر عن رفضه لسياسة الاستيطان والخطوات الأحادية التي تقوض حل الدولتين.

وتمنى المالكي لأوفتشا التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة لدى دولة فلسطين، مشيراً إلى أن وزارة الخارجية والمغتربين بكافة قطاعاتها على استعداد لتقديم التسهيلات كافة لإنجاح مهامه.