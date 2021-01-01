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تعميم مهم من وزارة الصحة بخصوص شهادات لقاحات كورونا

الخميس 12 أغسطس 2021 05:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
تعميم مهم من وزارة الصحة بخصوص شهادات لقاحات كورونا



غزة / سما /

أصدرت وزارة الصحة الفلسطينية تعميما مهما للمواطنين بخصوص شهادات اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).

وفيما يلي نص التعميم الذي أصدرته وزارة الصحة:

عزيزتي المواطنة.. عزيزي المواطن

أصبح بإمكانك الآن استصدار شهادة اللقاح ضد فيروس كوفيد - 19 إلكترونياً بعد استيفاء شروط إصدار الشهادة، من خلال التسجيل على منصة كوفيد - 19 الإلكترونية على الموقع الإلكتروني: من هنا ، علماً بأن الشهادة تصدر مجاناً وفق الخطوات التالية:

1- الدخول إلى الموقع الإلكترونيمن هنا

2- الضغط على قائمة الاستعلام

3- إدخال البيانات المطلوبة: رقم الوثيقة والرقم المرجعي (رقم يصل المواطنين على هواتفهم النقالة المدخلة على الموقع خلال عملية التسجيل).

4- الضغط على زر الاستعلام أسفل خانة رقم الوثيقة.

5- الضغط على أيقونة طباعة الشهادة.

ملاحظات:

• في حال عدم حصولك على رقم مرجعي من خلال الرسائل النصية، عليك الضغط على أيقونة (الحصول على الرقم المرجعي)، حيث ستصلك رسالة على هاتفك الذي قمت بإدخاله في عملية التسجيل تتضمن الرقم المرجعي.

• في حال عدم استلام الرسالة خلال 24 ساعة، بإمكانك التواصل مع الرقم المجاني 110 المخصص للاستعلام عن كل ما يتعلق باللقاحات ومواعيد التطعيم.

#غزة #وزارة الصحة #شهادة تطعيم كورونا #لقاح كورونا #فيروس كورونا

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