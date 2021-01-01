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رئيس حزب السعادة التركي يهنئ هنية بإتمام انتخابات حماس

الخميس 12 أغسطس 2021 05:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس حزب السعادة التركي يهنئ هنية بإتمام انتخابات حماس



غزة / سما /

تلقى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية اتصالًا هاتفيًا من رئيس حزب السعادة التركي تمل كاراملا أوغلو، هنأه خلاله وإخوانه على تجديد الثقة في الانتخابات.

وأكد أوغلو-بحسب بيان صادر عن حماس- أن حزبه سيستمر في تقديم الدعم والمساعدة لإخوانه في فلسطين انطلاقاً من أن قضية فلسطين قضية المسلمين جميعًا، مشيدًا بهذه الأعراف الشورية التي تتمتع بها الحركة.

من جانبه، عبر هنية عن شكره وتقديره لهذا الاتصال ولحزب السعادة وقيادته بشأن مواقفه الثابتة والأصيلة تجاه القضية الفلسطينية.

وثمن دور المؤسسات الإنسانية والخيرية التابعة للحزب، وعموم المؤسسات التركية التي تقدم العون والمساعدة لإخوانهم في القدس وغزة وعموم شعبنا في الداخل والخارج.

كما أشاد بدور تركيا رسميًا وشعبيًا في نصرة القضية الفلسطينية على المستويات كافة.

#حركة حماس #تركيا #اسماعيل هنية #حزب السعادة التركي

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