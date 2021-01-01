  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

أعضاء ببلدية نابلس يطالبون الحكومة بالتراجع عن حل المجلس

الخميس 12 أغسطس 2021 05:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
أعضاء ببلدية نابلس يطالبون الحكومة بالتراجع عن حل المجلس



نابلس / سما /

طالب أعضاء بمجلس بلدي نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة الخميس الحكومة بالتراجع عن قرارها حل المجلس البلدي وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة البلدية، مطالبين بالانتخابات كأسلوب حضاري للتغيير.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده عشرة من أعضاء المجلس البلدي، بينهم نائب رئيس البلدية محمد الشنار ورئيس البلدية بالدورة الأولى عدلي يعيش، بقاعة الغرفة التجارية، بحضور عدد من الشخصيات الاعتبارية وممثلي المؤسسات.

ودعا الأعضاء في بيان تم تلاوته لإجراء الانتخابات البلدية بموعدها المحدد بموجب قرار مجلس الوزراء، لمنح المواطنين حقهم في اختيار من يمثلهم، باعتبار الانتخابات هي البوابة الحقيقية للتغيير الحضاري والتداول المنطقي والسلمي لكل المواقع.

وكانت الحكومة قررت الثلاثاء حل مجلس بلدي نابلس بتوصية من وزير الحكم المحلي، بدعوى عدم قيامه بمهامه في تقديم الخدمة للمواطنين.

وطالب الأعضاء الحكومة بالاعتذار لأهالي نابلس التي تعتبر من كبريات مدن فلسطين تاريخا وعراقة.

وحملوا وزير الحكم المحلي المسؤولية الكاملة عما آلت إليه الأمور، من خلال تقديم معلومات مضللة ومغلوطة واتهام البلدية بعدم القيام بمهامها في خدمة المواطنين، دون الاستناد إلى معايير واضحة وموحدة لتقييم أداء المجالس المحلية في الوطن.

وأكدوا أن المجلس البلدي يمارس مهامه ويقوم بواجباته حسب الأصول، وأن الاختلافات في الرأي بين الأعضاء لم تعطل عمله في خدمة المواطنين، فلم يتوقف المجلس عن عقد اجتماعاته وجلسات التنظيم.

وأشاروا إلى أن المجلس استمر في تقديم خدماته ودفع التزاماته المالية بالرغم من شح الموارد وعدم التزام وزارة المالية بسداد ما عليها من مستحقات للبلدية تجاوزت قيمتها عشرات ملايين الشواكل.

وحذروا من أن تنفيذ قرار حل المجلس البلدي سيؤدي إلى التلاعب بمصير المدينة وسكانها وتقويض أساسات بلديتها القائمة على خدمة مواطنيها، ويعتبر سلبا لإرادة الناخبين وخلافا لرغبة كافة مؤسسات المدينة وشخصياتها، والتي حذرت من تداعيات التعيين.

وعبروا عن رفضهم التام لشغل هذا الموقع من أي كان دون انتخابات تضمن تمثيل كافة أبناء نابلس.

وأكدوا على التزامهم بالقانون، واستمرارهم في الدفاع عن بلدية نابلس بكل الوسائل التي كفلها القانون.

#مجلس بلدي نابلس #الضفة الغربية #الحكومة الفلسطينية

الأكثر قراءة اليوم

الجزائر: حرق شاب من قبل السكان مشتبه به في إضرام نيران بتيزي وزو (فيديو)

مصادر: هذا ما سيبحثه مدير CIA مع الرئيس عباس وقادة الأجهزة الأمنية..

ترامب يرسل رسالة غامضة من ثلاث كلمات تفجر جدلا

مسؤول إماراتي عبر صحيفة إسرائيلية : "حان الوقت لتحرير غزة التي اختطفتها حماس"

شاهد : ملعقة ذكية ..اختراع عالمي من غزة ...

شاهد ..جندي يطلق صرخة استغاثة من قلب الحرائق تهز قلوب الجزائريين

“هيومن رايتس ووتش” تتهم فصائل في غزة بارتكاب “جرائم حرب”

الأخبار الرئيسية

أول تعليق من حماس على تقرير منظمة "هيومان رايتس ووتش" حول العدوان الاسرائيلي الأخير

التوتر على الحدود مرهون بالسلوك الإسرائيلي.. فصائل فلسطينية توجه رسائل عدة للاحتلال

حماس توجه رسالة الى اسرائيل: لن نقف مكتوفي الأيدي.. والتضييق على شعبنا لا يولد إلا الإنفجار

كورونا

وجهت رسالة للمواطنين.. الصحة بغزة: 3 عوامل تقودنا لموجة ثالثة من فيروس كورونا

وزارة الصحة: 3 وفيات و 486 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 172 حالة تعافٍ في فلسطين

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية