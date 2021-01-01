أول تعليق من حماس على تقرير منظمة "هيومان رايتس ووتش" حول العدوان الاسرائيلي الأخير

غزة / سما /

علقت حركة المقاومة الإسلامية حماس، مساء اليوم الخميس، على ما ورد في تقرير منظمة "هيومان رايتس ووتش" حول العدوان الأخير على غزة:

وأكد الحركة في بيان صحفي، أهمية ما ورد في التقرير من اتهام للاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جرائم ترتقي إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، وضرورة أن يتحرك المجتمع الدولي لمحاسبة الاحتلال وقادته، واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لوقف هذا العدوان المستمر وإنهاء الاحتلال.

وأكدت حركة حماس، حق شعبنا الأصيل في الدفاع عن نفسه ومقدساته، ومقاومة الاحتلال بكل السبل المتاحة، بما فيها المقاومة المسلحة، والذي كفلته القوانين الدولية، ولم تستهدف المقاومة في دفاعها عن شعبنا ورد العدوان إلا التجمعات والأهداف العسكرية الإسرائيلية.