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لم تستهدف المقاومة إلا التجمعات والأهداف العسكرية الإسرائيلية

أول تعليق من حماس على تقرير منظمة "هيومان رايتس ووتش" حول العدوان الاسرائيلي الأخير

الخميس 12 أغسطس 2021 05:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
أول تعليق من حماس على تقرير منظمة "هيومان رايتس ووتش" حول العدوان الاسرائيلي الأخير



غزة / سما /

علقت حركة المقاومة الإسلامية حماس، مساء اليوم الخميس، على ما ورد في تقرير منظمة "هيومان رايتس ووتش" حول العدوان الأخير على غزة: 

وأكد الحركة في بيان صحفي، أهمية ما ورد في التقرير من اتهام للاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جرائم ترتقي إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، وضرورة أن يتحرك المجتمع الدولي لمحاسبة الاحتلال وقادته، واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لوقف هذا العدوان المستمر وإنهاء الاحتلال. 

وأكدت حركة حماس، حق شعبنا الأصيل في الدفاع عن نفسه ومقدساته، ومقاومة الاحتلال بكل السبل المتاحة، بما فيها المقاومة المسلحة، والذي كفلته القوانين الدولية، ولم تستهدف المقاومة في دفاعها عن شعبنا ورد العدوان إلا التجمعات والأهداف العسكرية الإسرائيلية.

#حركة حماس #اسرائيل #العدوان الإسرائيلي #قطاع غزة #جرائم حرب

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