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"الجهاد" تُحذر من مخطط استيطاني يستهدف الحرم الإبراهيمي وتدعو للاحتشاد غدًا والصلاة فيه

الخميس 12 أغسطس 2021 05:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الجهاد" تُحذر من مخطط استيطاني يستهدف الحرم الإبراهيمي وتدعو للاحتشاد غدًا والصلاة فيه



غزة / سما /

حذرت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الخميس، من محاولات الاحتلال ومخططاته الاستيطانية الجديدة التي تستهدف المساس بالمسجد الإبراهيمي في مدينة خليل الرحمن.

وقالت الحركة على لسان الناطق الإعلامي باسمها طارق سلمي، إن المخطط الاستيطاني الجديد لإقامة ممر للمستوطنين ومصعد كهربائي هدفه السيطرة على المسجد واستكمال مخطط لتغيير ومحو معالم وآثار إسلامية وتاريخية مهمة تعتبر جزءً من الهوية الإسلامية والوطنية للمسجد الإبراهيمي ولمدينة الخليل العربية والإسلامية التاريخية.

ودعا سلمي، أبناء محافظة الخليل وعشائرها الباسلة وشبابها الثائر إلى الاحتشاد غداً الجمعة في المسجد الإبراهيمي وأداء الصلاة فيه، وذلك تأكيداً على هويته، وليسمع العالم كله رسالة الشعب الفلسطيني الذي لن يسمح أبداً بأي مساس بمقدساته ومساجده.

#الجهاد الاسلامي #الحرم الابراهيمي

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