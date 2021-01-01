  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

فلسطيني يسيطر على طائرة خاصة بمنظمة استيطانية

الخميس 12 أغسطس 2021 05:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
فلسطيني يسيطر على طائرة خاصة بمنظمة استيطانية



القدس المحتلة / سما /

قالت منظمة "رجيفيم" الاستيطانية، مساء اليوم الخميس، إن فلسطيني من شرقي القدس تمكن قبل أيام من السيطرة على الطائرة الخاصة التي تستخدمها منظمة استيطانية في البحث عن مباني فلسطينية في المناطق C سعياً لهدمها على يد الإدارة المدنية.
 
وأوضحت المنظمة الاستيطانية، أن فلسطيني من شرقي القدس قام مؤخراً باقتحام مركبة مسئول المساحة في المنظمة "ايتان ميلت" وكسر زجاج إحدى النوافذ عبر صخرة كبيرة واستولى على طائرة صغيرة ومعدات التصوير الخاصة بتوثيق البناء الفلسطيني وباقي عمليات المنظمة.
 
وأشارت المنظمة في بيانها إلى أنه لم لم يتم العثور على الطائرة حتى الآن.
 
يذكر أن منظمة "رجيفيم" هي منظمة استيطانية تعمل على تشجيع الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس وتوثق البناء الفلسطيني وتقدم ذلك للإدارة المدنية سعياً لهدمه.

#اسرائيل #مستوطنات الضفة #طائرة مسيرة #استيطان

الأكثر قراءة اليوم

الجزائر: حرق شاب من قبل السكان مشتبه به في إضرام نيران بتيزي وزو (فيديو)

مصادر: هذا ما سيبحثه مدير CIA مع الرئيس عباس وقادة الأجهزة الأمنية..

ترامب يرسل رسالة غامضة من ثلاث كلمات تفجر جدلا

مسؤول إماراتي عبر صحيفة إسرائيلية : "حان الوقت لتحرير غزة التي اختطفتها حماس"

شاهد : ملعقة ذكية ..اختراع عالمي من غزة ...

شاهد ..جندي يطلق صرخة استغاثة من قلب الحرائق تهز قلوب الجزائريين

“هيومن رايتس ووتش” تتهم فصائل في غزة بارتكاب “جرائم حرب”

الأخبار الرئيسية

أول تعليق من حماس على تقرير منظمة "هيومان رايتس ووتش" حول العدوان الاسرائيلي الأخير

التوتر على الحدود مرهون بالسلوك الإسرائيلي.. فصائل فلسطينية توجه رسائل عدة للاحتلال

حماس توجه رسالة الى اسرائيل: لن نقف مكتوفي الأيدي.. والتضييق على شعبنا لا يولد إلا الإنفجار

كورونا

وجهت رسالة للمواطنين.. الصحة بغزة: 3 عوامل تقودنا لموجة ثالثة من فيروس كورونا

وزارة الصحة: 3 وفيات و 486 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 172 حالة تعافٍ في فلسطين

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية