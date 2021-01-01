فلسطيني يسيطر على طائرة خاصة بمنظمة استيطانية

القدس المحتلة / سما /

قالت منظمة "رجيفيم" الاستيطانية، مساء اليوم الخميس، إن فلسطيني من شرقي القدس تمكن قبل أيام من السيطرة على الطائرة الخاصة التي تستخدمها منظمة استيطانية في البحث عن مباني فلسطينية في المناطق C سعياً لهدمها على يد الإدارة المدنية.



وأوضحت المنظمة الاستيطانية، أن فلسطيني من شرقي القدس قام مؤخراً باقتحام مركبة مسئول المساحة في المنظمة "ايتان ميلت" وكسر زجاج إحدى النوافذ عبر صخرة كبيرة واستولى على طائرة صغيرة ومعدات التصوير الخاصة بتوثيق البناء الفلسطيني وباقي عمليات المنظمة.



وأشارت المنظمة في بيانها إلى أنه لم لم يتم العثور على الطائرة حتى الآن.



يذكر أن منظمة "رجيفيم" هي منظمة استيطانية تعمل على تشجيع الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس وتوثق البناء الفلسطيني وتقدم ذلك للإدارة المدنية سعياً لهدمه.