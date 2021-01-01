  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الهباش: منح لدراسة الطب من جامعة واشنطن للصحة والعلوم فرع فلسطين

الخميس 12 أغسطس 2021 04:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
الهباش: منح لدراسة الطب من جامعة واشنطن للصحة والعلوم فرع فلسطين



رام الله / سما /

أعلن الدكتور محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية، عن مجموعة من المنح لدراسة الطب مقدمة من جامعة واشنطن للصحة والعلوم فرع فلسطين .

جاء ذلك خلال توقيع اتفاقية تعاون بين ديوان قاضي القضاة وجامعة واشنطن للصحة والعلوم فرع فلسطين، حيث وقع الاتفاقية من طرف ديوان قاضي القضاة الدكتور محمود الهباش ومن طرف الجامعة الدكتور نظير حمادنة الرئيس التنفيذي لجامعة واشنطن للصحة والعلوم في فلسطين.

وقال قاضي القضاة خلال توقيع الاتفاقية ان استراتيجية دولة فلسطين التي يتبناها الرئيس محمود عباس تقوم على الاستثمار في الإنسان الفلسطيني من خلال الحصول على التعليم المناسب وتقديم المساعدة للطلبة في إكمال مسيرتهم التعليمية، مضيفاً أن الهدف من هذه الإتفاقية هو تحسين وتطوير مجالات الطب والصحة في المجتمع وإعداد وتخريج طاقم طبي قادر على تنمية وتطوير مهنة الطب والرقي بها .

من جانبه قال الدكتور نظير حمادنة ان الجامعة تسعى من خلال هذه الإتفاقية  للمساهمة في خلق جيل واعي من شباب فلسطين متسلحين بالعلم والمهارة والوعي التام بأهمية هذه المهنة الإنسانية في مجتمعنا الفلسطيني، مقدماً شكر الجامعة لفخامة الرئيس محمود عباس ولقاضي القضاة على الإهتمام بتقديم المساعدة اللازمة للطلبة الدارسين لمساعدتهم على إكمال دراستهم الجامعية.

#محمود الهباش #منح دراسية

الأكثر قراءة اليوم

الجزائر: حرق شاب من قبل السكان مشتبه به في إضرام نيران بتيزي وزو (فيديو)

مصادر: هذا ما سيبحثه مدير CIA مع الرئيس عباس وقادة الأجهزة الأمنية..

ترامب يرسل رسالة غامضة من ثلاث كلمات تفجر جدلا

مسؤول إماراتي عبر صحيفة إسرائيلية : "حان الوقت لتحرير غزة التي اختطفتها حماس"

شاهد : ملعقة ذكية ..اختراع عالمي من غزة ...

شاهد ..جندي يطلق صرخة استغاثة من قلب الحرائق تهز قلوب الجزائريين

استشهاد الشاب ضياء الصباريني من جنين

الأخبار الرئيسية

التوتر على الحدود مرهون بالسلوك الإسرائيلي.. فصائل فلسطينية توجه رسائل عدة للاحتلال

حماس توجه رسالة الى اسرائيل: لن نقف مكتوفي الأيدي.. والتضييق على شعبنا لا يولد إلا الإنفجار

كورونا

وجهت رسالة للمواطنين.. الصحة بغزة: 3 عوامل تقودنا لموجة ثالثة من فيروس كورونا

وزارة الصحة: 3 وفيات و 486 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 172 حالة تعافٍ في فلسطين

“هيومن رايتس ووتش” تتهم فصائل في غزة بارتكاب “جرائم حرب”

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية