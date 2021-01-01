اللجنة البارالمبية تصل ببطولة كرة الطاولة للمحطة الختامية

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افتتحت اللجنة البارالمبية الفلسطينية البطولة الفردية المفتوحة لكرة الطاولة للرجال والاناث وفقا لتصنيف (الكراسي المتحركة – وقوف) بمشاركة أكثر من 50 لاعباً ولاعبة يمثلون 9 أندية لذوي الاعاقة، وأقيمت البطولة بإشراف اللجنة البارالمبية الفلسطينية، ورعاية اللجنة الدولية للصليب الأحمر، على طاولات نادي الجزيرة الرياضي ، تختتم فعالياتها النهائية صباح الاثنين المقبل .

وجرت منافسات البطولة الرياضية وسط حضور العديد من الشخصيات الرياضية والمجتمعية وممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر واللجنة البارالمبية ولفيف من الحضور

، وأسفرت نتائج البطولة عن التالي:

ـ فئة الكراسي المتحركة: صعد الى اللقاء الختامي في فئة ذكور اللاعب أحمد قويدر من نادي السلام لمقابلة اللاعب محمد أبو جزر من جمعية الهلال الأحمر وفي فئة السيدات صعدت للنهائي اللاعبة سها مقاط من نادي الفارسات واللاعبة هدى أبو عودة من نادي الفارسات .

ـ في فئة الوقوف (6-7-8 ): وصل للمحطة الختامية ذكور اللاعب اياد غبن من نادي السلام لمواجهة اللاعب اياد الجيش من نادي الصداقة وفي فئة سيدات وقوف وصلت اللاعبة سوسن الخليلي من نادي الفارسات لمواجهة اللاعبة رائدة الطويل من نادي الجزيرة .

ـ فئة الوقوف ( 9-10): وصل للقاء النهائي اللاعب رامي شبانة من الهلال لمقابلة علاء أبو عيادة من نادي شباب كندا وفي نهائي البطولة سيدات بتر وقوف توجت اللعبة منى الأشقر من نادي الجزيرة باللقب على حساب اللاعبة فاطمة الحلولي من نادي السلام التي احتلت مركز الوصافة .

وشكر ماهر البواب عضو اللجنة البارالمبية اللاعبين والأندية المشاركة ولجنة الصليب الأحمر، ونادي الجزيرة على استضافته، وكذلك أعضاء ولجان اتحاد اللعبة.

وطالب البواب المؤسسات والاتحادات والوزارات دعم لعبة كرة الطاولة على غرار باقي الألعاب الرياضية، خاصة ان لعبة كرة الطاولة لذوي الإعاقة حصدت العديد من الميداليات الذهبية والفضية في البطولة الإسلامية في السعودية العام قبل الماضي.

أدار فعاليات البطولة طاقم حكام مكون من عيسى العروقي وعلاء البابا وعماد بدوان ولجنة المسابقات والاشراف محمد مهدي وأحمد أبو دياب وحسين صبح .