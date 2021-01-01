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الطيراوي يهاجم السفير الفلسطيني في اليونان بسبب اتحاد العمال

الخميس 12 أغسطس 2021 04:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
الطيراوي يهاجم السفير الفلسطيني في اليونان بسبب اتحاد العمال



رام الله / سما /

اتهم توفيق الطيراوي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، والمفوض العام للمنظمات مروان الطوباسي سفير فلسطين في اليونان بمحاولة عرقلة إعادة تفعيل فرع الاتحاد العام لعمال فلسطين فرع اليونان.

وقال الطيراوي في تصريح صحافي، اليوم الخميس، إن السفير الطوباسي يقوم بتخريب ممنهج ضد تفعيل فرع الاتحاد في اليونان محاولاً شق الاتحاد بالتعاون مع جهات أجنبية في اتحاد النقابات العالمي، والاستقواء عليه بها، حيث يقوم بغير وجه حق، وبصلاحيات ليست صلاحياته بالمطلق، بتسمية أشخاص مفصولين من الاتحاد العام لعمال فلسطين ومحالين إلى هيئة مكافحة الفساد، في محاولة لتخريب فرع الاتحاد وتفتيته والاستحواذ عليه.

وأشار الطيراوي إلى قيام السفير الطوباسي بإبعاد بعض كوادر الاتحاد من اليونان بالتعاون مع الأمن اليوناني، وكأنه جهة أمنية، وتهديد عائلاتهم هناك.

وأردف قائلاً: "السفير الطوباسي يرفض قطعياً إعادة تفعيل فرع الاتحاد العام لعمال فلسطين في اليونان حسب الأصول النقابية المتبعة، والذي تعود مرجعيته لمفوضية المنظمات الشعبية، ودائرة العمل الشعبي في منظمة التحرير الفلسطينية، وليس للسفير الفلسطيني في اليونان الذي يستحوذ على المشهد برمته ويحلل ويحرم ما يشاء على طريقته ولمصالحه الشخصية".

وطالب الطيراوي الرئيس عباس بوضع حد لتصرفات السفير الطوباسي الخارجة عن العرف الدبلوماسي وعن صلاحياته ووقف تدخلاته المشبوهة بالخصوص.

#توفيق الطيراوي #السفير طوباسي #مروان طوباسي #اليونان #منظمة التحرير

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