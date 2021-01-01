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حماس توجه رسالة الى اسرائيل: لن نقف مكتوفي الأيدي.. والتضييق على شعبنا لا يولد إلا الإنفجار

الخميس 12 أغسطس 2021 04:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس توجه رسالة الى اسرائيل: لن نقف مكتوفي الأيدي.. والتضييق على شعبنا لا يولد إلا الإنفجار



غزة / سما /

قال الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع، اليوم الخميس، إن مماطلة وتلكؤ الاحتلال تجاه قطاع غزة لا يمكن أن نصمت عليه ومن حق شعبنا أن يعيش حياة عزيزة وكريمة وينتزع مطالبه من الاحتلال.

وأضاف القانوع في تصريحات صحفية: "خيارات الشعب الفلسطيني مفتوحة ومتاحة للضغط على الاحتلال، ونحن على اتصال مع الوسطاء للضغط على الاحتلال من أجل تقديم التسهيلات والعودة الى ما قبل 11 مايو".

وأشار إلى أن القيام بمزيد من التضييق والخناق على الشعب الفلسطيني من قبل الاحتلال الإسرائيلي لا يولد إلا الإنفجار.

واستكمل قائلاً: "اتصالاتنا مع الوسطاء مع مستمرة للضغط على الاحتلال لإنهاء معاناة شعبنا ولن نقف مكتوفي الأيدي إزاء إجراءات الاحتلال وتقييد حركة البضائع والمعابر".

#حركة حماس #عبد اللطيف القانوع #اسرائيل #قطاع غزة #حصار غزة

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