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شرطة مكافحة المخدرات تضبط 12 فرش حشيش في خانيونس

الخميس 12 أغسطس 2021 04:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
شرطة مكافحة المخدرات تضبط 12 فرش حشيش في خانيونس



غزة / سما /

أعلن مدير دائرة شرطة مكافحة المخدرات بمحافظة خانيونس المقدم نسيم الكلزاني، أنه تم ضبط كمية من المخدرات وفروش الحشيش خلال مهمةٍ تفتيشية لأحد الأماكن في منطقة الاختصاص بخانيونس .

وقال: " إن قوة مكافحة المخدرات بقسم البلد، وبإسنادٍ من نائب مدير الفرع وباقي الأقسام، تمكنوا من ضبط المدعو "ب.م", والمدعو "ح.و" داخل أحد الأماكن وبحوزتهم "12" فرش حشيش, خلال مهمة تفتيشية " .

وأضاف :" استكمالاً للمهمة تم تفتيش منزل المدعو " و", حيث تم ضبط "فرش" حشيش و"95" حبة روتانا مخدرة داخل منزله, بالإضافة إلى ضبط "4" حبات أترامال أحمر اللون خلال مهمة تفتيش منزل المدعو الثاني "م" .

وأشار إلى أنه تم التحرز على كافة المضبوطات, وإحالة ملف قضية كلاً من المدعو "م", والمدعو "و" إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم حسب الأصول .

#شرطة مكافحة المخدرات #قطاع غزة

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