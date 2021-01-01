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القواسمي: الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي تحد سافر لقرارات الأمم المتحدة

الخميس 12 أغسطس 2021 04:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
القواسمي: الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي تحد سافر لقرارات الأمم المتحدة



رام الله / سما /

أكد المتحدث الرسمي باسم حركة "فتح" أسامة القواسمي، على أن الاستيطان الاستعماري الكولونيالي الإسرائيلي في أرض دولة فلسطين المحتلة جريمة حرب، ويشكل إصراراً من حكومة الاحتلال على استمرار العدوان، وتحدٍ سافر لقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن وخاصة القرار ٢٣٣٤ الصادر في ديسمبر ٢٠١٦، وبموافقة جميع أعضاء مجلس الأمن.

وأضاف القواسمي، في بيان أصدره، اليوم الخميس، إن محاولات إسرائيل شرعنة الاستيطان الاستعماري مقابل خطوات "إيجابية" كما تسميها مرفوض تماماً، ولا يمكن القبول بمبدأ المقايضة بين اللاشرعي وحقوقنا المكفولة بالقانون الدولي، وأنه آن الأوان لوضع حد لممارسات الاحتلال الإسرائيلية المدمرة، وعلى رأسها سرقة الأرض الفلسطينية وبناء المستعمرات المخالفة للشرعية الدولية.

#حركة فتح #اسامة القواسمي

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